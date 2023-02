GF Vip, nuova lite tra Antonella e le altre coinquiline. Ormai la spadaccina è in rotta con molti vipponi e la tensione continua a salire. A volte basta davvero poco per far scattare lo scontro. Recentemente la stessa gieffina, apparsa piuttosto nervosa, ha attaccato così Oriana Marzoli: “Non ti considero nemmeno, urla tesoro, urla quanto vuoi. Sfogati, forse è perché non fai l’amore, può essere. Ma non è un problema mio, ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”.

Pioggia di reazioni e critiche per queste parole, mentre Antonella Fiordelisi probabilmente sta affrontando le conseguenze di quello che Edoardo Donnamaria ha rivelato ai suoi amici Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Come se non bastasse la 24enne di Salerno se l’è presa anche con Sofia De Donà e parlando con Daniele Dal Moro mentre si trovava in camera ha detto: “Allontanati da quel letto, è di Giaele, porta sfiga“. Nella notte, poi, è scoppiata un’altra discussione con ancora protagonista Antonella.

Leggi anche: “Non sai che il letto di Giaele…”. GF Vip 7, Antonella choc: lo ha detto a Daniele ed è caos





Antonella sbotta contro Oriana, Sofia e Micol

Nella notte Antonella Fiordelisi si trovava in cucina per uno spuntino. E sono arrivate Sofia De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli che hanno iniziato a ridere guardando la stessa coinquilina. Quest’ultima ha reagito sbottando: “Ma secondo voi, mi fate paura tutt’e tre messe insieme?”. Insomma, ormai basta davvero poco per accendere la lite dentro la Casa.

Dopo le parole di Antonella Fiordelisi le tre gieffine hanno iniziato a ridere ancora più forte. Micol Incorvaia, però, poco dopo ha voluto prendere le distanze: “Mi allontano e mi dissocio“. Non dello stesso avviso Sofia Giaele De Donà che proprio da Antonella era stata recentemente accusata: “Lei sta con lui… se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi. A voi conviene dire le cose e attaccare le persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo: Ah è sposata e vuole andare con tutti quanti a letto, è una cosa normale, questo è lo specchio della società”.

Sofia si è rivolta così ad Antonella: “Almeno noi non ci inventiamo dei messaggi che nemmeno esistono“. Oriana Marzoli, invece, ha detto: “Ti dà fastidio se ridiamo?“. Quindi è stato il turno di Micol: “Tu cosa c’entravi?”. Antonella Fiordelisi ha ribattuto di pensare piuttosto ai suoi errori: “È stata una puntata pesante per te, quindi non ti conviene ridere”. E Incorvaia di rimando: “Stai accusando ingiustamente, io non mi sono messa a ridere“. Antonella a quel punto ha sostenuto che per avere una personalità Micol avesse bisogno di Edoardo Tavassi. E sono intervenuti pure Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Matteo Diamante, insomma un vero caos.

“Edoardo, stai zitto”. La regia nera con Tavassi, quella cosa non doveva dirla: richiamo al GF Vip