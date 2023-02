Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda giovedì 23 febbraio su Canale 5. Il GF Vip continua a mietere ‘vittime’ e l’ultimo concorrente che ha dovuto abbandonare la casa è stato Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha perso il televoto e ha lasciato la casa più spiata d’Italia insieme a Ginevra Lamborghini.

Le altre ‘vittime’ della puntata del GF Vip 7 sono state Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I quattro concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati puniti per aver violato il regolamento in maniera davvero plateale e per questo motivo sono finiti in nomination.

None





GF Vip 7, Tavassi parla del confessionale con Daniele: la regia censura

Chiusi nel van del GF Vip 7, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno staccato il microfono e si sono lasciati andare a confessioni molto ‘intime’. Ma uno dei microfoni è rimasto acceso, quello di Tavassi, e per questo motivo tutto quello che si sono detti è arrivato alla regia e ai telespettatori del reality show.

Durante la puntata del GF Vip 7, in diretta, Alfonso Signorini ha chiamato i concorrenti nella super led per leggere loro il verdetto. I quattro vipponi sono finiti in nomination e la prossima settimana qualcuno dovrà abbandonare la casa. Nel corso della nottata i quattro spartani hanno scherzato un po’ su tutto, e nel mirino delle loro battute è finito anche la presunta omosessualità di Daniele Dal Moro.

Dopo la puntata è arrivato il chiarimento di Tavassi e Dal Moro. Edoardo è stato in confessionale insieme a Daniele per parlare con la psicologa e ha parlato di questo ai suoi amici finiti in nomination insieme a lui. Ma appena Tavassi ha iniziato a rivelare quello che è successo nel confessionale, la regia lo ha immediatamente richiamato al silenzio. A quel punto al fratello di Guendalina si è zittito e non ha riferito più niente.