Ancora un brutto episodio si sarebbe verificato al GF Vip 7. Protagonista Antonella Fiordelisi, che si sarebbe lasciata scappare una frase scioccante su un’altra concorrente del reality show. Un momento da dimenticare per lei, già nel mirino per le parole choc dette ad Oriana Marzoli. Presumibilmente è ancora molto nervosa per le rivelazioni intime fatte da Edoardo Donnamaria ai suoi amici Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, quindi non sta riuscendo ad affrontare nel modo giusto queste ultime ore.

Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha esclamato sull’influencer venezuelana: “Non ti considero nemmeno, urla tesoro, urla quanto vuoi. Sfogati, forse è perché non fai l’amore, può essere. Ma non è un problema mio, ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”. E i telespettatori hanno subito condannato queste parole della ragazza, che hanno attaccato sul personale e sull’intimità la compagna di avventura. Ma veniamo al presente e vediamo cosa è accaduto in questa circostanza.

GF Vip 7, altra brutta frase di Antonella Fiordelisi

Proprio subito dopo l’appuntamento in diretta del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha avuto una conversazione con Daniele Dal Moro mentre si trovava in camera. E una vippona è stata messa nel mirino della giovane, che ha fatto uno scivolone che potrebbe costarle caro. Infatti, i telespettatori si sono imbufaliti di fronte a questa uscita poco carina nei confronti della coinquilina e il rischio di perdere consensi è sempre più alto. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto all’ex Uomini e Donne sull’altra concorrente.

Il sito Leggo ha riferito di preoccupazioni da parte del pubblico, che sta ricominciando a parlare di bullismo. Questo quanto detto da Antonella nei riguardi di Giaele De Donà, senza che quest’ultima fosse presente fisicamente al momento della discussione: “Allontanati da quel letto, è di Giaele, porta sfiga“. E ora sono state invocate forti decisioni contro la Fiordelisi. Staremo a vedere se Alfonso Signorini lunedì 27 febbraio dirà qualcosa in merito e leggerà qualche comunicato ufficiale della trasmissione.

Come detto prima, Giaele De Donà è ancora inconsapevole di ciò che Antonella Fiordelisi ha detto a Daniele Dal Moro. Quando lo saprà non sarà certamente entusiasta, quindi si preannunciano già probabili scontri infuocati nella casa più spiata d’Italia.