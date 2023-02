Situazione sempre più tesa al GF Vip 7. E ora sono state Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli le protagoniste di un nuovo scontro, avvenuto subito dopo la puntata in diretta con Signorini. Il pubblico è sconvolto per la frase, considerata choc, dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Ha deciso di darle un consiglio, ma non in modo bonario, quindi le sue parole stanno già creando un vero e proprio caso. E non sappiamo se arriveranno altri provvedimenti nei confronti di qualcun altro.

La fine del GF Vip 7 si avvicina a grandi passi, ma le polemiche non accennano a fermarsi. Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire adesso qualcosa di spiacevole su Oriana Marzoli e il putiferio è subito scoppiato sul web. L’influencer venezuelana inoltre ha fatto discutere in queste ore per sue considerazioni ad alcuni amici sulle nomination. Lei aveva un piano ben definito, ovvero mandare in nomination i vipponi meno forti per salvaguardare la presenza di coloro che vanno d’accordo con lei. Ma gli altri non hanno intuito il suo scopo.

Leggi anche: “Lunedì esco io”. GF Vip 7, la concorrente lo ha già detto a Oriana: “Me ne vado serena”





GF Vip 7, la frase choc di Antonella Fiordelisi a Oriana Marzoli

Dopo che la diretta è terminata, al GF Vip 7 le discussioni non si sono fermate. Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno avuto un battibecco, mentre Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro un confronto con il primo che ha fornito spiegazioni in merito ad alcune battute fatte nel van in gran segreto, che avrebbero messo in dubbio l’orientamento sessuale dell’ex Uomini e Donne. Il fratello di Guendalina lo ha però voluto tranquillizzare, dicendogli che si trattasse solamente di frasi scherzose come succede anche quando parlano faccia a faccia.

Nel filmato postato su Twitter dall’utente Paola, si è sentita Oriana dire ad Antonella: “Sono originale, non come te”. E la Fiordelisi ha reagito malamente: “Non ti considero nemmeno, urla tesoro, urla quanto vuoi. Sfogati, forse è perché non fai l’amore, può essere. Ma non è un problema mio, ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”. E i telespettatori hanno subito condannato queste parole della ragazza, che hanno attaccato sul personale e sull’intimità la compagna di avventura.

Il talento della doc di riuscire a sgravare sempre pur negando di andare contro altre donne#gfvippic.twitter.com/AQjsBVLB7G — Paola. (@Iperborea_) February 24, 2023

Questi alcuni tweet più rilevanti: “E il bello è che in questo caso aveva ragione, ma è riuscita a passare al torto”, “Ma si può litigare per una cosa? Sono al liceo?”, “Antonella se si fosse comportata in quel modo fuori dalla casa, l’avrebbero massacrata”, “Antonella manifesta sempre la sua stupidità”.