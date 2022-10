GF Vip 7, sul caso Marco Bellavia interviene Sonia Bruganelli: la conduttrice ha fatto sapere che lei e il marito Paolo Bonolis sono pronti ad aiutare il conduttore. Il caso è scoppiato durante la puntata di giovedì 29 settembre, quando Marco Bellavia ha ammesso di star vivendo un momento di palese difficoltà. Dopo avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa, Marco Bellavia è stato sempre più isolato dagli altri inquilini. E, tranne qualche rara eccezione, non aveva trovato il sostegno di nessuno.



Sui social è esploso un vero e proprio “caso Marco Bellavia” e molti utenti si sono uniti in sostegno del conduttore unendo la loro voce sotto l’hashatg #iostoconbellavia. Ieri sera, lunedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha fatto piazza pulita: tagliando dal cast Ginevra Lamborghini (squalificata) e Giovanni Ciacci, eliminato dal televoto flash. Sulla prima è intervenuto stamani a Mattino 5 Raffaello Tonon.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli pronta ad aiutare Marco Bellavia



“Un pianto con poche lacrime. Qui ci sono due problemi: da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro questa scatola. Questa è la verità: “Se la gente mi critica, se ho fatto una figura esecrabile, cosa ne sarà del mio futuro sociale e lavorativo?”, ha spiegato.



Tra chi ha criticato i gieffini anche Adriana Volpe che non ha risparmiato critiche a nessuno, suscitando la risposta di Sonia Bruganelli che non c’è andata leggera. “Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA” riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa”.



Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: “Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?”. E ancora: “Marco va aiutato fuori la casa e io e Paolo lo faremo” ha aggiunto Sonia, riferendosi evidentemente al marito Bonolis che, proprio come Bellavia, iniziò a muovere i primi passi nella televisione a Bim bum bam, il programma di Italia 1 poi diventato cult

“Vederlo così spezza il cuore”. Marco Bellavia, la scena più straziante al GF Vip 7