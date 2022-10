GF Vip 7, salta l’ingresso di un nuovo concorrente. La notizia è arrivata in maniera ufficiale nelle ore scorse. Per Alfonso Signorini un duro colpo dopo la puntata di ieri, 3 ottobre, che ha segnato un momento importante nella storia del programma con i duri provvedimenti presi nei confronti di Ginevra Lamborghini (squalificata) e Giovanni Ciacci (eliminato al televoto flash) dopo le parole su Marco Bellavia che avevano fatto saltare tutti sulla sedia. Una polemica che non è finita.



Patrizia Rossetti, come riporta Biccy.it, ha spiegato che sarebbe pronta ad andarsene: “Io di cuore andrei via adesso. Poi non lo so. Perché mi sento ferita e non me lo merito. Non sono capace di analizzare adesso. Io adesso prenderei e partirei. Se ascolto me stessa me ne vado. Però penso che potrei passare da vigliacca. Io questa cosa non l’ho superata perché non me la merito, non ce la faccio e per questo penso anche all’uscita”.

GF Vip 7, salta l’ingresso di un nuovo concorrente: Alfonso deluso



Poi, chiacchierando con Elenoire Ferruzzi, ha aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato Marco, perché Marco avrebbe detto sicuramente la verità”. Ferruzzi ha concluso: “Potrebbe anche venire, ma ormai è passata una cosa pessima”. Parole che possono essere condivise o meno. Intanto, come detto in apertura, arriva la notizia che Franco Oppini non entrerà nello studio.



Si era parlato di un possibile ingresso già a settembre: “Il conduttore Alfonso Signorini e gli altri autori del famoso e popolare reality show di Canale 5 vogliono il papà vip di Francesco Oppini nella Casa più spiata e famosa d’Italia”, poi non se ne era fatto niente. Pare che Franco Oppini abbia cambiato idea a pochi giorni dal via avrebbe però cambiato idea e rifilato il suo no ad Alfonso Signorini.



Il problema? Un contratto che prevedeva una permanenza fino a sette mesi con le penali del caso. Un tempo troppo lungo per Oppini che a febbraio sarà impegnato a teatro con Barbara D’Urso. Fino a pochi giorni fa però si ventilava la possibilità di un suo ingresso nelle prossime settimane, ma niente di fatto. Franco Oppini pare abbia detto ancora una volta no.

