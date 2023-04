GF Vip 7, ieri sera è ufficialmente calato il sipario; un’edizione che sarà ricordata per decine di motivi e anche per la prima storica presenza di Orietta Berti come opinionista. Orietta Berti che ieri, durante la finale del GF Vip 7, è sparita senza che Alfonso Signorini desse spiegazioni. Nelle ore precedenti l’opinionista era finita al centro di un confronto con Antonella Fiordelisi che, dopo l’ennesima frecciata, aveva risposto a tono.



“Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno. Il GF è finito dai, parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”. Come spesso accade di fan si sono spaccati: tra chi difende Orietta e chi invece si schiera apertamente con Antonella. Nella puntata di ieri il tanto atteso confronto non c’è stato.

Leggi anche: “È solo colpa tua”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli senza pietà: non perdona Micol Incorvaia





GF Vip 7, Orietta Berti sparisce durante la diretta della finale



C’è stato invece questo piccolo giallo quando le telecamere del GF vip 7 si sono perse Orietta Berti. A spiegare cosa è successo ci ha pensato Novella 2000. Il giornale di gossip scrive infatti come: “Ben presto abbiamo scoperto la verità. I concorrenti sono stati chiamati in cortiletto, quando a un certo punto è partita la base di “Mille”. Sono entrati in casa dei ballerini che hanno accompagnato i vipponi in giardino”.



Dopo quel momento Orietta Berti era rientrata nello studio del GF Vip 7 e si era esibita sulle note della canzone che, l’estate scorsa, contribuì a consolidarne l’immagine e rilanciarla come icona grazie anche al sostegno di Fedez e Achille Lauro. Ora che il programma è finito sul futuro di Orietta Berti è mistero, ma sembra che l’esperienza al GF Vip 7 sarà l’ultima in seno al programma.



La cantante è attratta dalle sirene della Rai mentre pare certo l’addio di Sonia Bruganelli che ieri, su twitter, ha annunciato formalmente la chiusura della sua carriera da opinionista. Se per il ruolo che Sonia Bruganelli lascerà verosimilmente libero il nome forte è quello di Giulia Salemi, al posto di Orietta si parla di Soleil Sorge. Staremo a vedere.