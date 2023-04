La puntata del GF Vip 7 di stasera potrebbe essere l’ultima di Orietta Berti nelle vesti di opinionista; se l’addio di Sonia Bruganelli sembra cosa fatta, aumentano le possibilità che anche la cantante dica a addio al programma di Alfonso Signorini. Un duro colpo per il pubblico che, in questi mesi, ha dimostrato di amare e apprezzare il lavoro di Orietta: sempre garbata e mai sopra le righe. L’unica ad essere in grado di farle perdere le staffe è stata Antonella Fiordelisi.



Con l’ex schermitrice la tensione non è scemata neppure quando lei ha lasciato il gioco. Esempio è il botta e risposta delle ore scorse. A pochissime ore dalla finale infatti Orietta ha sparato a zero contro Antonella: “Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.

GF Vip 7, Orietta Berti saluta il reality? All’orizzonte un ritorno in Rai



La risposta di Antonella era stata immediata: “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno. Il GF è finito dai, parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”. Come spesso accade di fan si sono spaccati: tra chi difende Orietta e chi invece si schiera apertamente con Orietta. Su una cosa però tutti i telespettatori del GF Vip sono d’accordo.



Vorrebbero che la cantante fosse confermata anche per la prossima stagione del GF Vip. Eppure non sembra impresa facile. Orietta Berti, infatti, non ha nascosto che potrebbe tornare a far parte del cast di Che tempo che fa, il talk show della domenica sera di Rai 3, dove per svariate edizioni è stata uno dei volti fissi presenti al tavolo. Dietro un possibile addio ci sarebbero dunque le sirene della Rai.



Se l’addio di Orietta dovesse essere confermato Signorini avrà il suo bel da fare per rimpiazzarla. Se per il ruolo che Sonia Bruganelli lascerà verosimilmente libero il nome forte è quello di Giulia Salemi, non esiste al momento un’alternativa a Orietta Berti che chi lo sa non deciderà alla fine di restare all’interno del team.