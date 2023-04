Paradossale quanto successo al GF Vip 7 e ad Edoardo Tavassi. A poco dalla finale del reality show, prevista nella serata di lunedì 3 aprile, la famiglia del concorrente ha fatto una brutta scoperta in relazione ad una sua esclusione. Inoltre, è stata proprio pubblicata la foto che testimonia l’inaspettata decisione della produzione. E non sappiamo se questi strascichi ci saranno anche nell’ultima puntata della trasmissione. Questa edizione è stata indubbiamente una delle complicate per Alfonso Signorini.

Questa esclusione clamorosa del GF Vip 7 ad Edoardo Tavassi sta facendo discutere moltissimo. Nessuno aveva nemmeno lontanamente immaginato che potesse accadere una cosa simile, ma effettivamente ha avuto luogo. Potrebbe anche essersi trattato di un errore in buonafede, ma la famiglia di lui è molto arrabbiata. In particolare, a scrivere qualcosa sui socia è stata la mamma Emanuela Fuin, che ha protestato contro questa scelta inattesa degli autori del programma.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi escluso dalla produzione: cosa è successo

Già in passato il GF Vip 7 era stato messo nel mirino dalla madre di Edoardo Tavassi, quindi quest’ultimo gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una vera e propria furia social per la signora Emanuela Fuin, che ha osservato qualcosa di spiacevole avvenuta nei confronti del figlio e senza che lui lo abbia mai saputo. Si è trattato per entrare maggiormente dei dettaglio di un’immagine, postata online, che non ha previsto la partecipazione di uno dei finalisti del reality show.

Nel presentare la finale il GF Vip 7 ha fatto vedere le foto di Alberto, Oriana, Micol, Giaele e Nikita, oltre a Signorini e Giulia Salemi. Ma mancava proprio Edoardo Tavassi, che invece è uno dei finalisti. La Fuin ha scritto: “Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui, fino alla fine! #incorvassi #gfvip”. C’è chi ha ugualmente criticato la donna e Tavassi, dicendo che non dovrebbero lamentarsi visto che anche lui ha avuto comportamenti sbagliati in casa.

Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui 😏

Ma c’è anche chi è stato d’accordo con la mamma di Tavassi: “Ormai siamo abituati purtroppo”, “Tanto a noi non ci fregano, noi lo votiamo lo stesso”. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se ci sarà la possibilità per lui di vincere davvero.