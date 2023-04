Edoardo Tavassi, la notizia si diffonde presto tra i fan. Si contano le ore ormai dentro la casa del GF Vip 7 in attesa di scoprire chi vincerà l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma la tensione sembra essere alle stelle anche fuori dalla casa di Cinecittà. Cosa sta succedendo tra i fan.

Urla fuori dal GF Vip 7 per Edoardo Tavassi. La sorpresa arriva a poche ore dal grande finale ed è destinata proprio a lui: “Allora, Carmen ci siamo. Il megafono c’è, la casa c’è… Devi urlare: ‘Tavassi, sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo bene’. Ok? Va bene”. E la voce è proprio quella di Guendalina Tavassi che ha deciso di recarsi fuori dalla casa insieme a Carmen Di Pietro.

Una grande amicizia tra le due proseguita anche dopo il termine dell’Isola dei Famosi e che le conduce a sostenere a gran voce il gieffino. Parte la frase di Carmen: “Edo, sii gentile, sono Carmen, ti voglio bene […] Edoardo, sii gentile, devi vincere perché se perdi poi si perde… La situazione! Si capisce no? Si capisce?”. Poi Guendalina non poteva che afferrare il megafono per ricordare al fratello tutto il bene e la stima che prova nei suoi riguardi.

E a proposito di Edoardo Tavassi, a vociferare la sua presunta vittoria non solo i fan più affezionati ma anche Fabrizio Corona che ha reso pubblico il suo pensiero proprio di recente. Questa la sua opinione in merito a Edoardo come possibile vincitore del GF Vip 7: “Come vi ho promesso ieri, ecco qui in anteprima il vincitore del Grande GFratello 2023: il vincitore è Edoardo Tavassi, Un perchè c’è, non è che c’è un complotto. È perchè ha un metodo di come funzionano i social media. vincerà Edoardo Tavassi”.

Secondo i bookmakers, invece, le probabili finaliste sono Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Mentre la posizione di Edoardo Tavassi sembra essere quella di sempre. La avrebbe rivelata parlando con la concorrente, ovvero Oriana: “Fidati di me, è difficile che mi sbaglio. Io vedo te al 100%. Il mio obiettivo era quello di arrivare alla finale. È un momento magico però io sono contento anche così. Ovvio che mi piacerebbe vincere, ma sto con i piedi per terra. Lo so che non succederà. Io sono molto razionale. In finale tutti sono uguali tranne quello che vince…io volevo vivere la finale da finalista”.