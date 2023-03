GF Vip 7, nella puntata di ieri Antonella Fiordelisi è stata eliminata: la showgirl è finita al centro di un dibattito molto accesso con Orietta Berti che ha sparato a zero su di lei sulla sua famiglia. Famiglia criticata anche da Antonella nella forma e nella persona della madre. Subito dopo l’eliminazione infatti Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui raccontava come: “Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto”.



Antonella aveva letto il messaggio che recitava: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”. E Antonella non l’aveva presa benissimo.

GF Vip 7, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: “Sei arrogante”



Ancora peggio deve aver digerito le parole pronunciate davanti agli spettatori del GF Vip 7 da Orietta Berti. Ad attaccare per prima era stata Antonella: “Il problema di fondo è che ogni volta che arrivo in studio vengo costantemente attaccata, che sia Orietta o il pubblico ad applaudire a quello che si dice contro di me. Sono cose che mi buttano giù. Orietta mi ha detto che sono maleducata, offendendo la mia famiglia che non mi ha educata”.



Secca la risposta di Orietta: “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”.



Nelle querelle era entrata anche Sonia: “Sei entrata nella Casa e da subito hai voluto essere protagonista. Se scegli di entrare e di essere forte e di andare contro chi è più grande di te, poi devi avere le spalle larghe per accettare che tu non possa essere amata da tutti. Hai scelto la strada più difficile, quella di essere protagonista là dentro nel bene e spesso nel male. Però poi ti devi assumere la responsabilità di tutto questo e uscirne serena, a prescindere dal giudizio degli altri”.