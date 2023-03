GF Vip 7, Antonella Fiordelisi eliminata dal programma attacca la madre. Il sogno di andare in finale si è arenato a poco dal traguardo. Al suo posto, all’ultimo atto, c’è andata Giaele De Donà i fan della quale si tolgono qualche sassolino dalla scarpa: “A chi sosteneva che Giaele non centrasse niente in finale, ha una bella storia e una bella famiglia qualcosa di cui vantarsi a cui poter dedicare anche solo una finale. Chi ci sarebbe dovuto andare in finale? Antonella?”.



“Solo perché dava dinamiche? Con i suoi genitori che hanno infamato la qualunque compreso Orietta berti? Ma dai, diamo ogni tanto un po’ di belle pagine anche ai programmi trash”. Orietta Berti che non è stata tenere con lei. “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa”, aveva detto Orietta attaccando Antonella. E Antonella, da parte sua, ha fatto lo stesso con la madre. Alfonso Signorini infatti le he rivelato la verità.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi eliminata attacca la madre



“Tua mamma ha invitato tutti i tuoi fan a non salvarti, ora ti faccio leggere quello che lei hai scritto”. Antonella legge il messaggio:”Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.



La reazione di Antonella Fiordelisi è stata molto cinica: “È stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta”. E poi alla madre: “Grazie mamma, mi hai fatta uscire”. Tanti i commenti: “Meritava la finale. Questa edizione verrà ricordata grazie a lei. Già solo questo fa pensare che, nel bene e nel male, ha dato qualcosa ed ha fatto parlare di sé e del programma, soprattutto sui social! Ecco perché meritava la finale. Ecco perché penso che altri non la meritano, perché al programma non hanno dato nulla”.



“Allora io voglio dire che Antonella meritava la finale. Perché nel bene e nel male era una protagonista. La mamma o il padre hanno sbagliato tutto se è vero che i fan li hanno ascoltati perché mancava pochissimo non penso sarebbe stata male per un giorno in più ma anzi sarebbe stata felice della finale”.