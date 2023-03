Lo abbiamo già raccontato, Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7, per decisione dei suoi stessi fan. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita e Antonella è risultata la meno votata dal pubblico. Chiaramente appena è uscita, la prima cosa che ha chiesto ad Alfonso è stata: “Dov’è Edoardo?”.

Com’è noto infatti, Edoardo Donnamaria non è presente in studio perché è stato allontanato dal gioco per comportamenti scorretti proprio nei confronti della compagna. E proprio il giovane, innamorato pazzo della Fiordelisi, ha scritto sui social poco dopo l’eliminazione della Fiordelisi: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu“.

Antonella Fiordelisi è stata eliminata: la reazione di Edoardo

Proprio così, quella stessa ragazza che per mesi è sempre stata in cima alle classifiche di gradimento alla fine è uscita, praticamente, per sua stessa volontà (o quella della famiglia diciamo). Chiaramente i fan dei #Donnalisi hanno ascoltato con interesse e serietà le richieste accorate dei genitori di Antonella. Il problema è uno solo: che la Fiordelisi sarebbe voluta restare molto volentieri all’interno della casa e continuare il suo percorso.

Quindi siamo sicuri che sia proprio la scelta giusta, quella della mamma di Antonella? è proprio la giovane schermitrice a dire la sua a riguardo. “Ho capito un a cosa – dice Antonella con ironia – che non devo più lasciare il mio profilo Instagram ai miei genitori. Mai più il mio profilo Instagram alla mamma”. A quel punto la ragazza chiede: “Non ho ancora sentito Edo, dov’è?”.

Subito Alfonso Signorini rivela all’ex che Donnamaria l’avrebbe raggiunta presto: “Mi dicono che sta arrivando qui a Cinecittà“. Per tutta la settimana Edoardo non ha fatto altro che sperare in questo istante. Non sappiamo cosa succederà tra i due, i fan dei Donnalisi sperano che la loro relazione si trasformi in matrimonio e così via. I più realisti ci vedono una fiammata di passione e poco di più. Di certo ne sentiremo ancora parlare.

