GF Vip 7, la notizia più attesa. Per il reality show è tempo di rimescolare le carte e aggiungere una nuova ‘narrazione’ alla storia degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Come farlo accadere? Ovviamente permettendo l’ingresso ai nuovi concorrenti, un momento sempre molto atteso che potrebbe capovolgere alcune situazioni e alzare l’asticella delle aspettative nel pubblico italiano.

Nuovi concorrenti al GF Vip 7. Una volta varcata l’emblematica porta rossa del reality show di Alfonso Signorini può davvero succedere di tutto. Dopo le voci che vedrebbero Fariba Tehrani e Milena Miconi fare il loro ingresso in casa, anche altri tre personaggi si direbbero pronti a iniziare la loro entusiasmante esperienza in casa GF Vip. A rivelare qualche dettaglio, il padrone di casa in persona, Alfonso Signorini.

Nuovi concorrenti al GF Vip 7. Le prime indiscrezioni rivelate da Alfonso Signorini in persona

Il conduttore è stato ospite a Casa Chi ha rivelato che sarebbero già pronti i nomi e questo avverrà in prossimità delle feste natalizie. Due gruppi di nuovi concorrenti sono già pronti, di cui il primo pronto a fare il suo ingresso tra sabato 17 e lunedì 9, mentre il secondo tra il 26 dicembre e il 2 gennaio. Piccolo passo indietro: vi ricordate quando la scorsa estate sarebbe stato proprio Umberto Smaila a dirsi pronto per l’esperienza GF Vip? Lo showman però aveva posto due condizioni. (“Nuovo giorno per la puntata”. GF Vip 7, decisione strategica di Mediaset: quando va in onda).

“La cosa che mi preoccupa di più è il bagno, ce n’è uno soltanto mi hanno detto. Poi dura otto mesi, no non reggerei tutto quel tempo. Comunque accetterei volentieri, ma solo se me lo fanno fare con mio figlio Roy. Posso dirvi che abbiamo già fatto un colloquio insieme, mi piacerebbe dargli una bella occasione in televisione, prima che poi si affacci al mondo del lavoro che sceglierà“.

Queste le parole del timoniere del reality show.“Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero. E poi ci sono tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa”.

Ieri sera Alberto ha detto che "Entrano" prima di Natale".

Si riferiva ai nuovi concorrenti.

E Patrizia dice "Non vedo l'ora che arrivi il 26". Le scade il contratto a Santo Stefano?

Spero non pensi di lasciare eh.#Gfvip #Gfvip7 — Marco (@Ilsuperbo89) December 6, 2022

Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “E una arriva dall’altra parte dell’oceano proprio così e in questo momento è ancora oltreoceano. Ci sono delle new entry molto interessanti”. Per capire cosa accadrà, non resta che seguire le puntate senza perdersi alcun dettaglio.