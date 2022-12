“Sei un pagliaccio”. Alfonso Signorini, scoppia la bufera dopo la decisione al GF Vip 7

Ginevra Lamborghini è stata squalificata a causa delle frasi contro Marco Bellavia ma ora torna nella casa e scoppia la polemica. “Merita di essere bullizzato uno come lui”, aveva detto la sorella di Elettra. Alla luce del fatto che ha toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e la produzione avevano proceduto con il provvedimento più duro: la squalifica.

Ma ora monta la polemica dopo la decisione del Grande Fratello Vip per il rientro nella Casa. Lamborghini ha fatto sapere che rientrerà nella casa del reality show da cui è stata squalificata per “una vacanzina” e non come concorrente ed è scoppiata la bufera.

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip 7, polemica sui social

“La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata” – ha quindi detto il conduttore – Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!“. Dopo la bomba lanciata in diretta, sui social è montata la polemica. A intervenire anche Stefano Bettarini e Salvo Veneziano. I due hanno pubblicato il video di un concorrente italiano del Grande Fratello Bulgaria, che si lamenta del ritorno di Ginevra Lamborghini al GF Vip 7.

“Negli anni precedenti hanno squalificato dei concorrenti eliminandoli proprio completamente dalla televisione. – si legge nel post del concorrente del GF Bulgaria criticando la scelta di far rientrare Ginevra Lamborghini – Sono stati tagliati fuori del tutto. C’era la regola che se venivi squalificato non potevi stare in studio. Invece quest’anno ci sono concorrenti che rientrano nella casa addirittura. Poi dalla prima puntata rimanevano in studio. Questa è anche una presa in giro per gli squalificati degli anni scorsi che sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi”.

Vacanzina nella Casa per Ginevra? Per noi è un sì… STAY TUNED! #GFVIP pic.twitter.com/geo8J3r8jt — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

Anche Salvo Veneziano è tornato sull’argomento e sempre sui social si è nuovamente scagliato contro Signorini e il programma: “Due pesi e due misure. La soddisfazione più grande è solo una. Il pubblico ha capito dopo tre anni cdi battaglie chi sono io e soprattutto chi siete voi. Ragazzi sono dei pagliacci?”. Dello stesso avviso molti utenti Twitter, che hanno mosso molte critiche dopo la notizia del rientro al GF Vip di Ginevra Lamborghini.