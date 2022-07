GF Vip 7, nuovi concorrenti pronti a sbarcare. A quanto si apprende Alfonso Signorini sarebbe scatenato. Tanti i nomi sulla sua lista, tra quelli rincorsi e quelli dati per certo. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese.



Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna. Nelle ore scorse era circolata la voce di un possibile approdo di Pamela Prati. L’indiscrezione è apparsa in anteprima sulle pagine di Dagospia ed è stata riportata anche da Biccy. Alfonso Signorini avrebbe puntato, invece che su Pamela Prati, su Eleonoire Ferruzzi, performer molto nota nell’ambito milanese





GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti spunta Elenoire Ferruzzi



“Non solo l’arrivo di Malgioglio, perché da Dagospia possiamo anticiparvi che entrerà anche Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei hanno pensato ad un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”, scrive l’esperto di gossip Candela su Dagospia. Una bomba che però, sempre a quanto scrive l’esperto, avrebbe sollevato un polverone. (Leggi anche “Ora pretendo le sue scuse”. GF Vip, guai in vista per Valeria Marini: “Quello che ha fatto è inaccettabile”)



“Vi avevamo comunicato l’ipotesi dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire – scrive ancora Candela-. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all’improvviso l’idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?”. La sua partecipazione però potrebbe essere ancora valida.



Per chi non la conoscesse, a delineare il profilo di Elenoire Ferruzzi è il sito muccaassassina.it. Elenoire è un’artista, attrice, showgirl e icona trans, molto nota nel mondo LGBTQIA+ e non solo, famosa per la sua eccentrica immagine, di cui sono protagoniste le sue lunghe unghie rosse, ma anche per il suo modo di sapersi prendere in giro. Si è fatta conoscere dal pubblico sui social per la sua sensibilità, spontaneità, simpatia, ma anche per aver rotto gli schemi che c’erano intorno alla comunità Trans. Nel 2018 recita nel film di Cristian De Sica e da lì, viene conosciuta anche dal grande pubblico, uscendo dal circuito dei beniamini social.

“Affare fatto”. Bomba GF Vip 7, firmano tre nomi grossi: Alfonso Signorini scatenato