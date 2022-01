“Ora pretendo le sue scuse”. GF Vip, guai in vista per Valeria Marini: “Quello che ha fatto è inaccettabile”

Si mette male adesso per Valeria Marini al ‘GF Vip’. Al momento non sa nulla di ciò che sta succedendo all’esterno del programma, ma in queste ore è venuta fuori una cosa spiacevole. Ha subito un attacco durissimo da un personaggio molto noto, che adesso vuole necessariamente delle scuse da parte della gieffina. Non sappiamo se Alfonso Signorini le farà sapere quanto successo, ma sicuramente il pubblico sta adesso seguendo con grande interesse questo fatto inaspettato.

Nei giorni scorsi Valeria Marini ha invece chiesto a gran voce al ‘GF Vip’ la possibilità di giocare da sola, senza la presenza di Giacomo Urtis: ““Giacomo deve un attimo calmarsi, ci devo parlare perché non deve fomentare. Dovete separarmi da Giacomo perché gli voglio bene, ma abbiamo punti di vista diversi anche perché ho le mie valenze per star da sola. Un paio di volte gliel’ho detto”. La soprano Katia Ricciarelli ha condiviso le sue preoccupazioni e ha invitato la coinquilina a stare attenta.

Valeria Marini è stata criticata moltissimo da un’attrice, che l’ha accusato di un brutto gesto: “Un fatto increscioso è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo a fissarmi e a chiedermi se fossi transessuale. Lei non lo aveva capito in quanto molto femminile. Mi disse anche che le unghie mi avrebbero portato malissimo perché erano ricurve ed emanano dunque una brutta energia”.





A stanare Valeria Marini ci ha pensato Elenoire Ferruzzi, che ha aggiunto: “Io sono transessuale, non ‘un travestito con le unghie molto lunghe’ come ha detto lei. Il termine travestito è dispregiativo se usato su persone transessuali, è una cosa che mi ha dato molto fastidio. Questa è disinformazione e non può essere fatta al Grande Fratello. Voglio delle scuse della signora Marini perché io e tutte le persone come me sappiamo cosa abbiamo passato nella vita. Non penso sia stata in malafede, ma voglio le scuse”.

E infine la Ferruzzi ha concluso su Valeria Marini: “Voglio delle scuse da un’immagine come la sua, che è molto apprezzata dal mondo Lgbt. Non posso pensare che lei non sappia la differenza tra transessuale e travestito, sono indignata e non posso accettare quello che è accaduto. Questo è girare il dito nella piaga nelle sofferenze altrui. Sono veramente indignata, abbiamo avuto un percorso faticoso”.