“Affare fatto”. Bomba GF Vip 7, firmano tre nomi grossi: Alfonso Signorini scatenato

GF Vip 7, nuovi concorrenti e prime firme. Secondo il sito Very Inutil People sarebbero già tre i nomi sicuri per la prossima edizione. Nomi che si andrebbero ad aggiungere a quello di Guendalina Canessa che, secondo alcuni siti, sarebbe sicura di entrare nella casa di Cinecittà. A tirare fuori il suo nome, nel dettaglio, era stata il portale televisivo MondoTv24 che ne è certo e lo dava come primo nome in esclusiva. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà”.



“Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione”.





GF Vip 7, nuovi concorrenti ufficiali: ecco chi sono



“Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini”. I prossimi tre nomi sarebbero una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso e un altro vip che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



Particolarmente caotica potrebbe essere la partecipazione di Antonino, la cui entrata nella Casa sarebbe stata osteggiata da Belen Rodriguez, sua ex compagna. Intanto, Davide Maggio, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, ha anticipato qualche curiosità relativa alla nuova edizione del Gf Vip: “Qualche nome valido c’è. Sportivi al Gf Vip? C’erano trattative con un numero uno. Non so come si siano evolute le cose. Sonia, non lo credevo, ma è sicura al Gf Vip. Soleil invece non sarà opinionista”.



Tra i nome in ballo ci sarebbe anche quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Pare quindi che “La Lupa” tornerà in tv in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip 7.

