GF Vip 7, continuano i preparativi per la prossima stagione e, insieme, corrono le indiscrezioni. Le ultime sui partecipanti riguardano la conduttrice Patrizia Rosetti, lo scorso anno opinionista nel programma su Rai 2 di Bianca Guaccero Detto Fatto. A lanciare l’indiscrezione era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. “Ragazzi Patrizia è una probabile concorrente del Grande Fratello Vip”, ha scritto sulla sua pagina social. A quanto riporta Biccy la conduttrice si era detta pronta a entrare nella casa già nel 2019.



“Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto”. In attesa di conferme arriva la notizia che la nuova edizione potrebbe slittare di qualche settimana.





GF Vip 7, nuove indiscrezioni: Giulia Salemi nel cast, il pubblico si spacca



GF Vip News ha scritto sui social: “Premetto: ciò che sto per dirvi non è ufficiale ma da confermare. Ormai è di ieri la notizia che vede la partenza del programma il 19 settembre, come per altro confermato dallo stesso Alfonso a una pagina del GF. Però c’è da sottolineare che la data potrebbe subire un ulteriore slittamento, causa elezioni straordinarie del 25 settembre”. (Leggi anche “Ho messo ogni cosa a posto”. Cecilia Rodriguez chiude il cerchio. La resa dei conti con Giulia Salemi è arrivata via telefono)



“Iniziare il 19 settembre significa per i concorrenti non poter andare a votare, causa anche le restrizioni che non permetterebbero un’uscita temporanea dalla Casa senza una quarantena preventiva”. Ma tra tante voci c’è una che pare stia facendo arrabbiare una parte dei fan del programma: il possibile ritorno di Giulia Salemi. Al contrario di quanto si pensava per lei non sarebbe pronto il ruolo di opinionista, ma ben altro.



“Nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”, si legge su The Pipol Tv. Dunque Giulia potrebbe essere una sorta di inviata. La reazione del pubblico è stata scomposta e disomogena. C’è chi fa il tifo per l’influencer. E poi c’è chi si augura che il progetto non vada in porto, ritenendo la Salemi un personaggio troppo inflazionato per il Grande Fratello Vip.

GF Vip 7, Alfonso Signorini non lo dice ma il ‘nome top’ è servito