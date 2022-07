È in via di definizione o comunque non ancora ufficiale il cast di vipponi di Alfonso Signorini ma un nuovo indizio sembra parlare chiaro: Antonino Spinalbese al GF Vip 7? La voce sull’ex di Belen Rodriguez pronto a entrare nella Casa in realtà si rincorre da settimane ma ora c’è una novità.

Il conduttore del GF Vip 7 in questi giorni sta lanciando degli indizi sul suo Instagram e l’ultimo, fa notare Deianira Marzano che mette a confronto delle foto, sembrerebbe proprio parlare di lui. Tra gli altri possibili nomi “spoilerati” da Alfonso Signorini dovrebbero esserci anche Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Chadia Rodriguez e Antonella Fiordelisi.





Antonino Spinalbese GF Vip 7? Il nuovo indizio

Dunque poche ore fa il nuovo indizio. Il direttore di Chi Magazine e padrone di casa del GF Vip ha pubblicato la foto di mazzo di chiavi, delle cuffiette per ascoltare musica, un ciuccio di colore rosa e un setup che replica una fotografia che si era già visto online, come suppone anche l’esperta di gossip che a questo punto fa due più due.

Tutti oggetti che apparterrebbero appunto ad Antonino Spinalbese che quindi potremo presto vedere nel ruolo di concorrente del GF Vip 7. Parlerà anche della sua ex Belen Rodriguez nella Casa? Tra loro è finita da tempo, pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì. L’argentina, per la cronaca, è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, lui invece ufficialmente è single.

Tempo fa, prima che si parlasse di GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha parlato della rottura con Belen e ammesso che non si è pentito di essersi fatto trasportare dalle emozioni. Ma anche che dopo la nascita di Luna Marì, le cose sono cambiate: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni”.

