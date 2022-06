Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese? A lanciare la bomba è stato “Investigatore social” (Alessandro Rosica) che in un post su Instagram ha svelato questo pesante retroscena. Antonino che nelle ore scorse sembra aver ufficializzato la sua nuova fidanzata. Lei si chiama La Giulia Tordini. A rivelarlo è stato il portale Whoopsee. Giulia è founder e creative director del marchio di gioielli “Leda Madera”. Non solo, è anche sorella di Giorgia, creative director di “The Attico”, il noto marchio di moda fon dato insieme a Gilda Ambrosio.



E Belen? È un periodo d’oro per lei, tornata accanto al marito Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese non è stato più un mistero la sua vicinanza all’ex marito e l’amore sembra andare a gonfie vele. Solo poche settimane fa Antonino aveva rivelato i motivi della fine della loro storia.





Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese? Non potrà parlare di lei al GF Vip 7



“C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”.



E ancora: “Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati”. E non lo sono neppure ora. Pare infatti che Belen non abbia preso bene la notizia della partecipazione di Antonino al GF Vip e sarebbe pronta alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero nominate.



“Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l’inizio.

