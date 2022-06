“Guardatela bene, esagerata”. Belen Rodriguez, basta un selfie a scatenare il caos totale

Belen Rodriguez, critiche per la foto pubblicata online. Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla modella e showgirl sudamericana, che ha tra l’altro postato un commento davvero inaspettato. Non si è rivolta direttamente ad una persona in questione, ma il suo è sembrato un discorso generale. Ma sta di fatto che a fare molto clamore è stata soprattutto la reazione di una fetta del web, che l’ha subissata di aspre critiche. E alcuni hater si sono soffermati su qualcosa che hanno notato nell’immagine.

Belen Rodriguez, critiche per la foto in rete. Mentre a livello professionale è emero che pare sia ad un passo da Discovery, infatti è più di una voce però non ancora una certezza. A quanto si apprende il progetto sarebbe già in piedi, tuttavia non è chiaro di cosa si tratterà. Comunque non ci sarà un addio a Mediaset, visto che non si parlerebbe di un passaggio in esclusiva. Quindi, lavorerebbe ancora anche col Biscione. Ma torniamo all’istantanea che ha causato una grossa polemica.





Belen Rodriguez, critiche per la foto Instagram

Belen Rodriguez, critiche per la foto che l’ha ritratta in un selfie con un’espressione indefinita. Ma molto definito invece è stato il suo commento inaspettato: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”. Difficile comprendere con chi ce l’avesse nello specifico, ma successivamente a rubare la scena sono stati alcuni messaggi pesanti. Anche se, come fatto notare da Il Fatto Quotidiano, sono apparsi pure commenti positivi: “Lasciali perdere, tu splendi sempre”, “Tu sei bella così”, “Vivi e ama chi vuoi”.

Dopo quel selfie, Belen ha anche ricevuto delle contestazioni non di poco conto. Ad esempio, c’è chi ha scritto: “Hai esagerato con la chirurgia plastica”, “Da struccata sei brutta”, “Ti sei cercata i pettegolezzi, quindi ora ne paghi le conseguenze”. Lei non ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco, ma non è nemmeno da escludere a priori che nei prossimi giorni possa ritornare alla carica e replicare agli hater. Ormai sembra proprio che non voglia più avere alcun pelo sulla sua lingua.

Nei giorni scorsi è invece tornato a parlare di Belen il suo ex Antonino Spinalbese: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”.

