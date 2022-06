“Via da Mediaset”. Belen Rodriguez, la voce corre veloce e la verità viene subito a galla

Belen Rodriguez lascia Mediaset? La voce ha preso a circolare con forza nelle ultime ore. Per Belen sono giorni caldi questi, divisa tra il futuro professionale e la vita sentimentale. Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha raccontato i motivi della rottura. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni”.



“Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati”. Poi noi si è fermato ed ha aggiunto altri particolari.





Belen Rodriguez lascia Mediaset? C’è la chiamata da Discovery Channel



“Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”. (Leggi anche “Adesso posso dirlo…”. Le Iene, l’annuncio hot di Belen Rodriguez su Stefano De Martino)



Dopo l’addio ad Antonino Belen è tornata con Stefano, con cui però non ci sarà nessun matrimonio bis. “Non ci sarà un secondo matrimonio perché quello che abbiamo celebrato anni fa basta e avanza per due o tre vite”, ha spiegato Stefano a Gente. Intanto del futuro professionale di Belen ha parlato Dagospia nel nuovo appuntamento con i gossip di A lume di Candela.



Pare che Belen Rodriguez si ad un passo da Discovery è più di una voce però non ancora una certezza. A quanto si apprende il progetto sarebbe già in piedi, tuttavia non è chiaro di cosa si tratterà. Comunque non ci sarà un addio a Mediaset visto che non si parlerebbe di un passaggio in esclusiva.

