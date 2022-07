GF Vip 7, si avvicina a grandi passi il via del programma targato Alfonso Signorini: tra meno di due mesi vedremo i nuovi concorrenti varcare la fatidica porta rossa. Tante novità sia dentro che fuori la casa. Sembra infatti quasi certo che in questa stagione saranno tre le opinioniste. Dopo il duo sicuro formato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti gira sempre con più forza il nome in questione di Giulia Salemi, già concorrente al GF Vip 5, conduttrice del GF Vip Party dello scorso anno. Quanto ai concorrenti, al momento quelli ufficiali sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan.



Quinidi Ginevra Lamborghini. Tanta carne al fuoco ma anche tanti che hanno detto no come Giorgio Mastrota che a Nuovo, ha rivelato di aver rifiutato il GF Vip, usando parole durissime: “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera…”. A spaventare i concorrenti potrebbe essere anche la durata.





GF Vip 7, il programma di Alfonso Signorini potrebbe durare 8 mesi



Si parla infatti di un prolungamento dello show dall’autunno alla primavera, per quasi 8 mesi. L’ipotesi è già stata valutata e approvata da Mediaset anche se sulla carta i vipponi che entrano a settembre firmano il contratto per partecipare per soli tre mesi. Il motivo di una durata così estesa? Lo spiega Tv Blog: “Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione”.

“Ma anche la vita di tutti gli italiani, alle prese con una delle più gravi crisi economiche che mai ha dovuto affrontare il nostro paese. Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande Fratello Vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share”. (Leggi anche “Ci sono i sostituti”. GF Vip, nomi-bomba per i nuovi opinionisti: chi prende il posto delle ex Volpe e Bruganelli)



Insomma, costerebbe meno di un nuovo programma. “Appare quindi ad oggi quasi scontato che il Grande Fratello Vip 7 partirà a settembre per andare in onda fino a primavera inoltrata, permettendo un risparmio importante a Mediaset. Meglio dunque prolungare un programma come il Gf vip che produrre una nuova trasmissione di una decina di puntate, con tutti i costi che ne conseguono”.

