L’inizio del GF Vip 7 si avvicina a grandi passi, infatti tra meno di due mesi vedremo i nuovi concorrenti varcare la fatidica porta rossa. Ma una nuova possibile concorrente si è fatta avanti e in un’intervista ha confessato l’intenzione di voler entrare nella Casa più spiata d’Italia per scatenare di tutto. Le sue parole rilasciate a The Pipol Gossip sono destinate a creare molta curiosità e chissà se Alfonso Signorini non si convincerà e accetterà di inserirla nel cast del reality show di Canale 5.

Interpellata sul GF Vip 7, questa ipotetica nuova concorrente che è già stata protagonista in un reality show ha davvero osato, proferendo parole molto dirette. E clamorosamente ha parlato anche del suo partner famoso, che però non vorrebbe insieme a lei nel programma Mediaset. Proprio perché avrebbe voglia di essere completamente libera di fare tutto ciò che desidera. Si tratterebbe quindi di un atteggiamento, che farebbe entusiasmare milioni e milioni di telespettatori.





GF Vip 7, la possibile nuova concorrente Emy Buono: “Voglio stuzzicare i vipponi”

Nel corso della sua intervista, ha parlato anche del GF Vip 7 con The Pipol Gossip e questa ipotetica concorrente ha esclamato: “Beh, il GF Vip lo farei subito. Non immagini che guai che farei lì dentro. Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno. E andrei senza il mio fidanzato così posso fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i vipponi”. Anche se successivamente si è soffermato nuovamente sul suo fidanzato, usando comunque parole dolci.

A parlare è stata l’ex protagonista de La pupa e il secchione, Emy Buono, pronta per il GF Vip 7 ma senza il suo fidanzato Denis Dosio. Su quest’ultimo ha invece affermato: “Se lo amo? Certo, molto. Io sono identica a lui. Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico”. Non resta che aspettare per capire se questa candidatura spontanea possa essere accolta dal conduttore Signorini.

Emy Buono è originaria della città di Napoli e ha una grande passione per la moda. Ha diversi tatuaggi sul suo corpo ed è stata protagonista su OnlyFans con Denis Dosio. Ha un rapporto molto importante con la madre e anche con sua nonna. Classe 1998, è nata il 26 marzo e vive sempre nel capoluogo campano. E ora sarebbe pronta a immergersi in questa avventura al GF Vip 7.

“Alfonso lo ha già saputo”. GF Vip 7, tegola per Signorini: la decisione di Mediaset