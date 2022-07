“Alfonso lo ha già saputo”. GF Vip 7, tegola per Signorini: la decisione di Mediaset

GF Vip 7, brutta notizia per Alfonso Signorini: il programma infatti subirà uno slittamento. A quanto pare la decisione sarebbe stata presa direttamente da Mediaset. Così mentre continua il toto nome sui prossimi concorrenti che entreranno nella Casa. Nelle ore scorse si è molto parlato di un possibile ingresso di Pamela Prati per quale però ci sarebbe un costo. A spiegarlo è Giuseppe Candela su Dagospia: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso”.



“La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro”. Sempre nei giorni scorsi anche Alex Belli, dato per concorrente temporaneo, aveva detto la sua a proposito di questo rumor accendendo la fantasia dei fan.





GF Vip 7, Alfonso Signorini: la decisione di Mediaset spiazza



“Se mi piacerebbe tornare in casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”. Un sì quindi con riserva. (Leggi anche



Alfonso Signorini in queste ultime settimane ha lavorato per scegliere i partecipanti e i nomi in ballo sono davvero interessanti. Dopo la smentita di Diego Armando Maradona Jr si continua con il toto-nomi che al momento vede protagonisti tanti vip. Da Charlie Gnocchi a Evelina Sgarbi, passando per Carolina Marconi, Sara Manfuso, Antonio Razzi, Asia Gianese e Antonino Spinalbese nel prossimo GF Vip ci sarà da divertirsi.



Ma bisognerà aspettare. A quanto pare la decisione sarebbe stata presa direttamente da Mediaset. Salvo ulteriori spostamenti il programma dovrebbe partire lunedì 19 settembre. La nuova edizione slitterà quindi di una settimana rispetto al previsto. Il GF Vip, poi dovrebbe durare fino a marzo ma la direzione è pronta ad allungare lo show fino alla fine di maggio.

“O così o non entra”. Pamela Prati, GF Vip 7 ma a un costo. È costretta a farlo