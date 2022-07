“O così o non entra”. Pamela Prati, GF Vip 7 ma a un costo. È costretta a farlo

Pamela Prati al GF Vip 7 ma a un costo. Dopo la clamorosa vicenda legata al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, l’ex soubrette del Bagaglino è precipitata nell’oblio più totale. Troppo grave il caso scoppiato nel 2019, con interviste e ospitate in televisione sulle imminenti nozze con il fantomatico imprenditore.

Una propria e vera truffa ai danni di emittenti tv, programmi, giornalisti ed editori, che molto spesso hanno dato ampio spazio alla notizia poi rivelatasi una bufala. Nessun matrimonio, nessun Mark Caltagirone e ovviamente nessuna traccia dei figli adottati dalla coppia: Sebastian e Rebecca. In questi giorni Pamela Prati è tornata alla ribalta perché il suo nome figura tra il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip e in questi giorni la soubrette ha rilasciato un’intervista per parlare proprio del caso Mark Caltagirone.





Pamela Prati al GF Vip 7 ma deve ritirare la denuncia a Mediaset

“Ho subìto una truffa affettiva crudele. Tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo non ho più lavorato”, ha detto Pamela Prati nel corso dell’intervista dove ha spiegato nel dettaglio cosa è realmente successo con Mark Caltagirone. E ancora: “Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista”, un uomo che non esiste: “Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”. Il suo nome era comparso anche lo scorso anno poco prima dell’inizio del GF Vip, ma di lei nessuna traccia.

Quest’anno sembra che la cosa sia fatta. A Ogni Mattina, il giornalista Santo Pirrotta ha parlato proprio della partecipazione della Prati al reality: “Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi”.

Ma c’è un ma. Pamela Prati al GF Vip 7 ma a un costo. A spiegarlo è Giuseppe Candela su Dagospia: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro”.

“Perché ho mentito”. Pamela Prati vuota il sacco su Mark Caltagirone, la verità dopo tre anni