“Ho messo ogni cosa a posto”. Cecilia Rodriguez chiude il cerchio. La resa dei conti con Giulia Salemi è arrivata via telefono

“Amica, amica, e poi…”. Litigi, incomprensioni, un livore dovuto ad un ex fidanzato in comune. E poi, ovviamente, polemiche social. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. L’ultima volta che la Chechu aveva parlato dell’ex gieffina le parole non erano state proprio al miele. “Lei era una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi c’era qualcosa su Iannone che la chiamava.

Quindi ho fatto uno più uno. Non abbiamo mai litigato, questo sì, però abbiamo smesso di seguirci per questo motivo. Quindi non siamo amiche dai”. “Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa – aveva spiegato Cecilia – forse 2 perché abbiamo fatto dei lavori insieme. In che rapporti siamo? Posso raccontare la verità? Sì dai la diciamo. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte e lei era una che ti diceva: ‘amica, amica, amica…’. Insomma, una telefonata non poteva farmela perché era al GF Vip, però insomma”.

Ora, intervistata da Chi magazine, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Giulia Salemi. In particolare la fidanzata di Ignazio Moser ha risposto alla domanda se le due si sono più sentite dopo le polemiche: “Sono dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo non sono furba e alla fine finisco fregata perché nella mia sincerità non vengo capita. Con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire”.





In realtà, proprio sulle accuse rivolte a Giulia Salemi su Andrea Iannone, Cecilia Rodriguez è stata anche smentita pubblicamente dal motociclista. Insomma, a quanto pare non è che i rapporti siano rimasti così idilliaci. Diciamo che per il momento le due hanno seppellito l’ascia di guerra. Comunque la stessa Chechu ha voluto parlare anche di un’altra vip con la quale sembra ci sia stata qualche incomprensione.

Ancora una volta il motivo della ‘discordia’ è relativo alla gelosia e al rapporto con il fidanzato Ignazio Moser. Stavolta Cecilia Rodriguez prende in considerazione i rapporti con Vera Gemma: “Con Vera ho sbagliato perché, quando mi è stato chiesto se temevo che potesse flirtare con Ignazio, ho detto che non era il suo tipo, ma le ho chiesto scusa”. Almeno in questo caso non è scoppiata una guerra ‘social’…