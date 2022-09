GF Vip 7, Ginevra Lamborghini vuota il sacco sulla sua lite con la sorella Elettra: spunta un video imbarazzante. A lanciare la bomba è stata Giaele alla quale Ginevra avrebbe raccontato tutto. Nei giorni scorsi si era espresso sulla questione Giovanni Ciacci che non aveva usato mezzi termini. “Lei (Ginevra) non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. Sarà qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete. Sì, è successo così. Elettra è diventata famosa in tutto mondo, si è sposata molto bene grazie anche al nome”.



“Ginevra che è sempre stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management”. Parole che avevano scatenato i commenti in rete: “Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata?”.

Leggi anche: “Elettra ha parlato”. GF Vip 7, colpo di scena su Ginevra Lamborghini: l’annuncio di Signorini





GF Vip 7, Ginevra Lamborghini e Elettra: lite per un video?



E ancora: “Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”. Ora la verità. Ginevra avrebbe fatto un video di nascosto ad Elettra e l’avrebbe minacciata di renderlo pubblico per danneggiarla. Racconto, racconta Biccy, mai smentito da Ginevra e semi-confermato dalla stessa Elettra.



La concretezza del video, tra l’altro, Ginevra l’ha confessata a Wilma Goich: “Le ho detto (Elettra) ‘perché non mi parli? Dimmi che cosa ti ho fatto!’ Lei mi diceva ‘niente, niente’, ma aveva un mezzo ghigno sul viso. Ed io la conosco, quando ha quel ghigno è in difficoltà: è un sorrisetto di imbarazzo e disagio. Quando si accorge che io le stavo facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e invece di stare zitta mi ha detto ‘brava, mi stai facendo un video? complimenti’”.



“Lì la situazione è degenerata e abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla porta e le ho detto ‘che cavolo stai dicendo, che cosa hai paura del video? lascia stare’. Lei stava sgattaiolando via e io le ho urlato ‘tu da questa porta non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto’ e lei niente, non mi guardava neanche in faccia”.

“Quel nome non lo faccio”. Antonino Spinalbese e Belen, la confidenza nella notte al GF Vip 7