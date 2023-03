“Mia sorella Guendalina…”. Al GF Vip, Tavassi si emoziona: non l’aveva mai detto a nessuno. Fan in lacrime (VIDEO)

Edoardo Tavassi si emoziona pensando a Guendalina. La loro avventura al GF Vip 7 è ormai terminata e i ragazzi all’interno della casa di Cinecittà si rilassano senza pensare troppo alle conseguenze, alle dinamiche e via discorrendo. Uno di questi è Edoardo Tavassi che risulta ancor più libro di quanto lo sia sempre stato. Durante una confessione a cuore aperto con Milena Miconi, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, il giovane ha raccontato del suo rapporto con la sorella Guendalina. Tra loro, dice Tavassone, le differenze ci sono e sono molteplici.

Eppure lui trova anche delle grandi affinità col suo modo di fare e di pensare. Edoardo è molto orgoglioso della sorella, di quello che è diventata in base ai suoi sogni e come si comporta nel corso della vita. Il loro, racconta Edoardo, è un rapporto simbiotico, tuttavia a volte le invidia quella sua capacità di saper reagire lucidamente di fronte a un problema o agli attacchi. Ormai sia lui che la sorella sono due personaggi pubblici con un seguito ben delineato, ma chiaramente come tutti i vip hanno degli haters.

Leggi anche: “C’è la denuncia”. Orietta Berti in Questura, costretta a segnalare tutto: truffa ai suoi danni





GF Vip 7, Edoardo Tavassi si emoziona pensando a Guendalina

Edoardo Tavassi dice con fierezza verso la sorella: “Io sono completamente diverso, a me piace che a lei non interessa il giudizio della gente, io sono più debole. Lei è più forte di me”. A quel punto si inserisce nel flusso anche Milena Miconi che gli dice:“Tu nelle cose in cui credi sei forte”. Il Tavassone è d’accordo in parte ma precisa che vorrebbe prendere con più leggerezza le critiche che gli vengono fatte, un po’ come fa Guendalina: “Lei ha le spalle più larghe di me”.

A questo punto si intromette nella discussione anche Giaele De Donà che confessa di avere anche lui un rapporto molto intenso con suo fratello Matthias. Poi Giaele ha raccontato di aver passato con lui un’infanzia serena e felice ed forse per questo che i due sono così felici quando stanno insieme.

Per chi non lo sapesse, Giaele è molto più grande del fratello e per lui è stata quasi una seconda mamma. La De Donà raccontava di coccolarlo spesso e di portarlo in giro con il passeggino. A questo punto riprende la parola Tavassi che ricorda i suoi piccoli nipoti, e pensa ai pomeriggi trascorsi con loro. Sono tutti pronti ad andarsene, questo sembra evidente.

Leggi anche: “Ha deciso così”. Giulia Salemi, l’annuncio sorprende il pubblico. Spunta un altro volto del GF