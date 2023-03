Manca poco alla finale del GF Vip 7 e proprio in queste ore arriva una notizia che riguarda Giulia Salemi, promossa de facto al ruolo di terza opinionista da qualche mese. Giulia, nelle settimane scorse, aveva fatto parlare per la sua storia con Pierpaolo Pretelli che sembrava essere arrivata al punto di rottura: una storia nata proprio dentro la casa del grande fratello, benedetta dai fan del programma e da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore era stato infatti il cupido della situazione.



Sempre lui aveva messo insieme i cocci quando tutto sembrava precipitare. Stavolta però la decisione sembra irrevocabile. Giulia Salemi infatti ha dato l’annuncio attraverso un post che non ammette repliche e scava un solco nel suo futuro professionale dopo che, lo scorso settembre, aveva raggiunto il traguardo con tanta fatica.

GF Vip 7, Giulia Salemi lascia la RTL: al suo posto Melita Toniolo



A pochi giorni dalla fine del GF Vip 7 Giulia Salemi ha annunciato che dirà addio alla Radio. “Ho sognato per anni di fare la radio e da settembre ho trovato l’editore che mi ha permesso di farla nel miglior modo possibile. Un compagno di viaggio super bravo che mi ha messo a mio agio dal primo minuto dandomi anche tanti consigli preziosi”.



E ancora: “Ho conciliato tutti gli impegni di una stagione, ringraziando Dio, stupenda per dare il massimo e dormendo spesso tre ore a notte ma ora mi sono resa conto che fare un programma di 3 ore in diretta tutti i giorni richiede sacrificio, concentrazione e priorità che io oggi non posso garantire. Devo ringraziare Daniele Tognacca, il direttore di R101, per avermi prima insegnato una strada e poi compresa “umanamente” in questa mia scelta”.



“Ci prendiamo una pausa ma ci siamo detti che la porta rimane aperta e a settembre si vedrà.

Sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo percorso e a tutti voi all’ascolto posso solo dire Grazie… Ci sentiamo presto“. Un arrivederci più che un addio. Intanto c’è il nome del sostituto: al suo posto Melita Toniolo anche lei ex GF.