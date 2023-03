GF Vip 7, le previsioni dei fan. Il reality show di Alfonso Signorini ha intrattenuto il pubblico italiano per diversi mesi e adesso per i vipponi sta arrivando il momento di conoscere chi porterà a casa la vittoria. Immancabile l’appuntamento con il sondaggio settimanale, quello che ha chiamato i telespettatori a rispondere alla domanda più attesa: chi vincerà il Grande Fratello Vip 7?

Chi vincerà il GF Vip 7? Questa la domanda che ha chiamato i telespettatori a rispondere, prospettando i diversi scenari che tra non molto si verificheranno nel corso dell’ultima puntata del game, quella decisiva in onda lunedì 3 aprile. Stando alle precedenti previsioni, il favorito della scorsa settimana è stato Edoardo Tavassi, ma i colpi di scena, insegna il reality show di Alfonso Signorini, sono dietro l’angolo.

Chi vincerà il GF Vip 7? La classifica secondo le previsioni dei fan del programma di Alfonso Signorini

La classifica più recente, resa nota sul sito Biccy.it, sembra essere stata stravolta del tutto. Infatti tra i concorrenti pronti a contendersi il montepremi finale la prima vippona preferita e candidata al titolo di vincitrice indiscussa sarebbe Oriana Marzoli, con una stima del 1,80. Edoardo Tavassi passa al secondo posto in classifica con un 1,90, mentre Nikita Pelizon al terzo posto con 3,50 e in ultimo Micol Incorvaia con 5,00 seguita da Giaele De Donà con 6,00. Per i restanti vipponi, ovvero, Milena Miconi e Alberto De Pisis, che ricordiamo essere finiti al televoto della settimana, le speranze sono sempre di più in calo con un 21,00 per la prima e un 11,00 per il secondo.

E che Oriana Marzoli possa vincere l’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini, sembra essere convinto anche il fratello di Guendalina, che la scorsa settimana avrebbe profetizzato il destino della concorrente: “Oriana secondo me vince, o comunque arriva alla finalissima. Lei è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei“, sono state le parole del gieffino.

E ancora: “Ovvio che mi piacerebbe vincere, mica ho detto il contrario, sono sempre stato sincero. Se mi dici chi vuoi che vinca di dico io e dopo Micol. Sarei contentissimo anche vincesse Micol lo giuro, è come se vincessi io. Poi ovvio che se proprio devo scegliere scelgo me stesso. Ma sfido chiunque a dire che non vuole vincere“. Ma fuori dalla casa del GF Vip c’è anche chi non metterebbe le mani sul fuoco in merito alla presunta vittoria della modella venezuelana. A parlare apertamente su Twitter, Matteo Diamante: “Non è detto che le cose vadano come pensano tutti. Anzi io sono convinta che Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete che andrà proprio in questa maniera lunedì. Rido, perché sarà la prima ad essere eliminata. Già!”.