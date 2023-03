Il GF Vip 7 sta per concludersi e la finale del 3 aprile è ormai ad un passo. Ora la notizia bomba è stata sganciata su Oriana Marzoli e riguarda proprio l’ultima puntata che sarà condotta da Alfonso Signorini. Una rivelazione che sta lasciando senza fiato numerosi telespettatori, i quali ora dovranno attendere il momento fatidico per scoprire se corrisponderà tutto alla verità. Intanto, però, la voce si è diffusa immediatamente e i supporter dell’influencer sperano che non si avvererà mai tutto questo.

Nella casa del GF Vip 7, a pochi giorni dalla finale, Oriana Marzoli è abbastanza malinconica a causa di Daniele Dal Moro. Lei ha quindi messo delle foto di lui sull’armadio per vederlo in ogni momento della giornata e ha esclamato: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto“. Quindi, ancora una vena polemica da parte della venezuelana, che non riesce ad accettare il fatto che non abbia saputo più nulla sull’ex concorrente.

Leggi anche: “Lo nasconde nell’armadio”. GF Vip 7, il gesto di Oriana fa venire tutto a galla: “Per Daniele”





GF Vip 7 e finale, la previsione su Oriana Marzoli

Una brutta notizia è stata rilanciata con entusiasmo da un ex concorrente del GF Vip 7, che non vede tra le favorite della finale proprio Oriana Marzoli. D’accordo con un contestatore social della venezuelana, lui ha voluto condividere appunto questa previsione allarmante sulla ragazza. La quale non dovrebbe nemmeno farcela a superare il primo turno. Un pronostico nefasto, che si materializzerebbe nel momento in cui lei dovesse prendere una decisione molto delicata nel corso dell’appuntamento televisivo.

A dire tutto su Oriana ci ha pensato Matteo Diamante, che per un breve periodo è stato protagonista nel reality show di Signorini. Su Twitter un internauta gli ha detto, come scritto da The Pipol Gossip: “Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete“. E l’ex proprio della modella triestina è scoppiato a ridere: “Rido perché sarà la prima ad essere eliminata. Già“. Immediate le considerazioni di altri utenti, che hanno inondato la pagina social e commentato le dichiarazioni del giovane.

Matteo Diamante non è stato travolto da commenti positivi, anzi, in tanti hanno condannato le sue dichiarazioni e confermato il pieno supporto ad Oriana Marzoli, che è considerata tra le favorite alla vittoria. Ma anche Nikita Pelizon ha un enorme schieramento di fan.