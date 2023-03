Al GF Vip 7 Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Daniele Dal Moro. Una situazione che nessuno nemmeno ipotizzava, ma che invece si sta verificando a pochi giorni da lunedì 3 aprile, quando ci sarà la finalissima e Alfonso Signorini annuncerà il vincitore. Ma ora l’influencer ha confessato ancora una volta di sentire la mancanza dell’ex vippone, che ricordiamo è stato squalificato per i suoi comportamenti irriguardosi proprio nei riguardi della giovane.

Prima di riferirvi la rivelazione clamorosa al GF Vip 7 di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro, dobbiamo darvi conto di una novità su Nikita Pelizon. La concorrente è stata accusata di aver detto delle falsità sui suoi genitori, visto che aveva avuto una lettera anche diversi anni fa mentre era protagonista a Pechino Express. Chi tifa per Oriana Marzoli ha infatti trovato queste immagini e ha commentato: “Su TikTok noi facciamo i numeroni, ma sono tutti pro. Andate a pubblicare questo video per favore e iniziate a fare propaganda per Ori”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli svela una cosa su Daniele Dal Moro

Si è scoperto proprio tutto in queste ore al GF Vip 7 su Oriana Marzoli. Per provare a rendere meno amari questi ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia e per cercare di stare vicina a Daniele Dal Moro, nonostante la distanza fisica, lei ha fatto qualcosa nei pressi di un armadio e in particolare dietro l’anta dello stesso. Le telecamere hanno ripreso tutto e ora il pubblico non fa altro che parlare di questo. Andiamo a scoprire insieme che cosa ha fatto la ragazza, come riportato dal sito Leggo.

Stando a quanto ricostruito, Oriana Marzoli ha posizionato delle foto di Daniele sull’armadio per vederlo in ogni momento della giornata e ha esclamato: “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto“. Quindi, ancora una vena polemica da parte della venezuelana, che non riesce ad accettare il fatto che non abbia saputo più nulla sull’ex concorrente. Ma c’è una motivazione valida dietro questa situazione.

Infatti, è stato Dal Moro ad annunciare la sua volontà di non inviare video o messaggi per evitare strumentalizzazioni di ogni genere. Quindi, l’eventuale incontro tra lui e Oriana potrebbe esserci solamente dopo la trasmissione.