C’è una ‘Reina’ indiscussa in questa edizione del Grande Fratello Vip ed è Oriana Marzoli. Ora si viene a scoprire che la modella venezuelana ha avuto come fidanzato un ragzzo italiano. Un frequentatore, proprio come lei, di reality e trasmissioni tv. Tra l’altro il rapporto con l’Italia per la frizzante 31enne non si esaurisce qui. Oriana vanta infatti origini italiane avendo avuto un nonno romano.

Certo nel nostro Paese, a differenza di Spagna e America Latina, Oriana Marzoli non era conosciuta fino alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma in pochi mesi è riuscita comunque a guadagnarsi la ‘fama’ grazie al reality condotto da Alfonso Signorini. Il suo rapporto tormentato con Daniele Dal Moro e soprattutto le uscite, il suo far uscire senza freni tutte le sue emozioni all’interno delle quattro mura della Casa e spesso a scapito dei coinquilini l’hanno fatta balzare in cima alle classifiche di gradimento. Ora andiamo a scoprire chi era il suo compagno italiano.

La storia di Oriana con il famoso compagno italiano

Qualche anno fa Oriana Marzoli ha partecipato come corteggiatrice alla versione spagnola di Uomini e Donne. Ebbene in poco tempo, grazie alla sua esuberanza, è riuscita a conquistare il ruolo di tronista proprio nello stesso periodo in cui il trono maschile era occupato da un ragazzo di Napoli. Stiamo parlando di Tony Spina, biondo dal fisico palestrato e la faccia sveglia da scugnizzo. Tra i due è scoccata subito la scintilla.

Oriana Marzoli e Tony Spina hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere e la redazione spagnola di UeD, a differenza di quanto fatto da quella italiana in altri casi analoghi, li ha lasciati fare. In caso di fine della storia i due sarebbero tornati sui rispettivi troni. Ed è proprio quello che è successo dopo pochissimo tempo. Successivamente, però, ecco il colpo di scena: Oriana non riesce a dimenticare Tony Spina e fa un passo indietro lasciando il ruolo di tronista.

“Voglio lasciare il trono perché ti penso ancora – ha spiegato Oriana Marzoli – Mi piacerebbe diventare una tua corteggiatrice. Non riesco proprio a dimenticarti. Se ti fa piacere quindi vengo a corteggiarti“. E così la modella ha fatto. Riuscendo nuovamente a conquistare Tony Spina. I due fidanzatini hanno poi partecipato all'”Isola dei Famosi” spagnola e in seguito ad un reality cileno. Proprio durante quest’ultima esperienza tv, tuttavia, i due si sono separati.

