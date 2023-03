Orietta Berti, la clamorosa scoperta della truffa dell’opinionista del GF Vip 7. Il volto del mondo dello spettacolo scopre tutto in seguito a una segnalazione e si rivolge speditamente alla Questura di Reggio Emilia per esporre la denuncia dopo quei fatti. La notizia viene diffusa su il Resto del Carlino Reggio.

Orietta Berti vittima di truffa, scatta la denuncia. La nota cantante italiana ha scoperto tutto e non poteva che agire diversamente dopo la scoperta: secondo quanto si apprende sulle colonne de Il Resto del Carlino, l’immagine della cantante pare sia stata sfruttata per fini commerciali sul web senza che questa ne fosse a conoscenza.

Orietta Berti vittima di truffa, scatta la denuncia in Questura

La denuncia dunque non poteva che essere la strada più ovvia da percorrere. A scoprire il grave fatto sarebbe stato qualcuno che lavora nel mondo dello spettacolo: a quel punto, dopo aver scoperto tutto, è scattata l’opportuna segnalazione all’Usignolo di Cavriago. Orietta Berti, accompagnata dal figlio Otis Paterlini, si è rivolta alla polizia e ha raccontato i fatti. Inevitabile, si apprende da alcune indiscrezioni diffuse in rete, l’interessamento al ‘caso’ del noto tg satirico di Canale5-Mediaset, Striscia La Notizia che con ogni probabilità dedicherà ai fatti un servizio. “Proprio nel pomeriggio di mercoledì, infatti, è stato avvistato Moreno Morello, il noto inviato di Striscia la notizia, a Montecchio, nei pressi dell’abitazione dell’usignolo della musica italiana”, si apprende su Il Resto del Carlino.

Nello specifico della vicenda, si legge ancora su Il Resto del Carlino che “sebbene non si conosca il contenuto della denuncia, è possibile propendere per un reato di truffa, di cui la stessa cantante sarebbe rimasta vittima. Ma da ciò che trapela non si tratterebbe di un raggiro di tipo economico“. La testata giornalistica aggiunge: “Più probabile, invece, che l’immagine di Berti sia stata usata impropriamente per scopi commerciali sul web, un tipo di truffa sempre più diffuso nel mondo dello spettacolo”.

In attesa di scoprire come evolverà la vicenda,restiamo sul capitolo GF Vip 7 che tira in ballo il nome della Berti. La nota opinionista, ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, si è lasciata andare ad alcune considerazioni: “C’è qualcuno che mi è piaciuto molto e altri meno. Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate”.