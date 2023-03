GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è tornata per la prima volta in studio da quando è stata eliminata: un ritorno che si augurava potesse essere diverso e che invece si è risolto in una mezza Caporetto. La puntata era iniziata proprio con lei protagonista. Antonella Fiordelisi aveva fatto chiarezza sulla sua posizione in merito alla lettera che i suoi genitori avevano inviato a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”.



“Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Antonella Fiordelisi è stata poi al centro dell’attenzione e contestata da Orietta Berti.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: ritorno choc, piovono accuse. Signorini la attacca



Il motivo? Quando Antonella ha pizzicato Micol Incorvaia poco prima dell’annuncio delle eliminazioni. Spiegava Orietta: “Forse la ragazza mora non ha letto l’articolo di Vanity Fair, non ha letto l’articolo de Il Corriere della sera che la riguardano, e non ha neppure sentito il commento di Montano perché se no non avrebbe avuto quell’atteggiamento baldanzoso…Quell’arroganza lì…”. Cos’era successo?



Antonella Fiordelisi, davanti a tutto il GF Vip 7, aveva detto: “Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui”. Parole che non avevano scosso Micol.



Ma che anzi avevano suscitato la risposta di Signorini. “Antonella intanto seduta su quel divano ci stai tu” come dire, lei è in finale e tua a casa. E tanti i commenti: “Antonella sei imbarazzante veramente…far credere che fuori sei amata quando sai che non è così e poi ti senti spavalda e argomenti un confronto con discorsi che neache a 15 anni si fanno ma per favore …hai confermato ciò che sei e che sei stata per 6 mesi”. A scaricare Antonella anche Sonia Bruganelli che l’ha sempre difesa: “Secondo me potrebbe godersi tutto il resto, soprattutto se vuole rendere oro quello che ha seminato in questi mesi…”. A sottolineare come si sente ancora protagonista del gioco pur non essendolo.