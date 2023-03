Il grande ritorno di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La compagna di Edoardo Donnamaria ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà per avere un piccolo confronto con Micol Incorvaia. Proprio così, l’ex schermitrice campana ha voluto dire un paio di parole alla fidanzata attuale di Edoardo Tavassi. Il motivo? Puntualizzare alcune cose non risolte proprio con la ragazza. Antonella entra e parte subito subito in quarta con Micol: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa”.

Poi dice: “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente. Devi sapere che una volta uscito, Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi”.

E ancora: “Dopo cosa si ritrova? Gli amici che sparlano della fidanzata. Tu non sei invidiosa, ma gelosa. La tua storia con il mio Edoardo non ti è andata bene perché tu non gli piacevi abbastanza. Forse questa cosa l’hai risentita su di me. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda. Ciao Panda!”. Il pubblico del programma è rimasto senza parole per questo “discorso privo di ogni logica”, come specifica qualcuno.

“Ma ci sta col cervello, Tontonella?”, scrive qualcun altro sui social. A rispondere però è anche la stessa Micol Incorvaia, che per tutto il discorso della Fiordelisi è rimasta senza parole. Quando si è ripresa dallo choc ha detto: “Non puoi capire ancora una volta l’imbarazzo che provo. Queste sono cavolate che ti sarai ripetuta non so quante volte. Mi spiace se Edoardo ha davvero fatto questa cosa”.

… ovviamente Micol, una volta sfreezata, può rispondere per le rime ad Antonella. #GFVIP pic.twitter.com/HD4XY1Lyup — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

E conclude Micol: “Credimi che stai facendo una pessima figura. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione e dice ‘sei gelosa di me perché non piacevi abbastanza a Edoardo’. Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di quello che un carro di buoi“.

