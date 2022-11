GF Vip 7, ancora brutti episodi nella casa. Un concorrente è stato preso di mira. Si tratta di George Ciupilan. Contro di lui si è scatenata la cattiveria degli inquilini. George e il suo carattere taciturno sono stati infatti l’argomento della discussione che ha interessato, tra gli altro, Antonino Spinalbese e Edoardo Tavassi. Ad aprire le danze proprio Antonino: “È davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anch’io certe volte non ho pareri su altre cose. Però ogni tanto avrai una tua opinione no?”.



Poi è toccato a Edoardo: “Prima di entrare era tra i miei preferiti per i programmi che ha fatto. Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava. Anzi, faceva un casino che non avete idea, era un matto. Tu non ci credi”. Nella discussione è entrato anche Luca Salatino: “Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto, l’hanno imbalsamato”.

GF Vip 7, George Ciupilan preso di mira: “Sembra imbalsamato”



Parole che hanno scatenato un polverone: “Sono commenti da palloni gonfiati”, “Sempre più schifo”, “Spero che facciano vedere questa mer*a sputata su Ciupilan” oppure: “La cattiveria non ha mai fine, cafoni!”, “Chiusura immediata”, sono alcuni dei tweet su George. Carattere introverso George Ciupilan ha conquistato la notorietà partecipando ad altri due reality molto amati dal pubblico giovanile: Il Collegio e La caserma.



In queste due occasioni il giovane volto della televisione ha raccontato la sua vita, fatta di tanta sofferenza e dolore. Il concorrente del GF Vip 7 è tornato sull’argomento in una intervista rilasciata al settimanale Chi. “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo”.



George al GF Vip ha raccontato anche il rapporto con il padre: “Ora sono passati 12 anni. Da certi punti di vista vorrei non saperne più niente. Quando avevo 6 anni i miei genitori si sono separati, sono stato con mia nonna. Mia madre l’ho vista per la prima volta a 8 anni, quando mi ha portato in Italia all’insaputa di mio padre. Con lui, adesso, non ci parliamo praticamente più”.

