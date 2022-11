Al GF Vip 7 Luca Salatino dovrà prepararsi a qualcosa di davvero molto importante. Fuori dalla casa è intervenuto qualcuno che lui conosce molto bene e con il quale ha avuto dei problemi negli ultimi mesi. Entrando nello specifico, i due hanno litigato e non hanno avuto modo di chiarirsi. Dunque, si è ipotizzata la possibilità che proprio all’interno del reality show di Alfonso Signorini possa materializzarsi questo confronto. E ora è arrivata una prima risposta della controparte, che ha sorpreso il pubblico.

Dunque, c’è grossa attesa sul GF Vip 7 e su ciò che potrebbe succedere a breve con Luca Salatino. Lui sta vivendo momenti complicati nella casa. Si è sfogato ancora una volta con Daniele Dal Moro. “Sto male, io non sono così e allora dentro di me dico: ‘perché devo stare così?’ Per paura di cosa? Tanto se mi ami, mi ami uguale. Le persone che mi vogliono bene mi vogliono bene uguale. Che devo stare a fare qui?”. Quindi, sentirebbe moltissimo la mancanza della sua fidanzata Soraia, nonostante lei l’abbia rasserenato.

Leggi anche: “Una messa in scena”. GF Vip 7, tempesta su Luca Salatino: cosa è stato scoperto





GF Vip 7, Luca Salatino e Matteo Ranieri: lite e ora la possibile svolta

In particolare, prima che iniziasse il GF Vip 7, Luca Salatino ha avuto uno scontro con un suo carissimo amico nonché ex protagonista di Uomini e Donne. Quest’ultimo ha deciso di intervenire ufficialmente e ha parlato proprio dell’attuale vippone. Lo ha fatto nel corso della puntata radiofonica Trend&Celebrities, andata in onda nel pomeriggio del 17 novembre su Rtl 102.5. Il conduttore Fredella gli ha chiesto chiarimenti e ben presto all’interno delle mura della casa potrebbe avvenire un momento tanto atteso.

A rivelare tutto sulla lite è stato proprio Matteo Ranieri, che non ha più buoni rapporti con Luca Salatino sebbene in lui ci siano ancora tante speranze: “Io e Luca abbiamo litigato questa estate e per un po’ non ci siamo sentiti. La nostra è un’amicizia vera per questo qualche mese fa l’avevo contatto per chiarire ma lui mi ha detto che stava entrando nella casa del Grande Fratello. Quindi il nostro incontro è solo rimandato”. E poi, sempre a Rtl 102.5, ha confessato la sua volontà ad incontrare Luca nel programma Mediaset.

Infine, Matteo Ranieri ha rivelato a Fredella: “Certo, vorrei avere un confronto nella casa. Anche se entrerei soprattutto per fargli forza e spronarlo a reagire. Ho visto che piange così spesso, sta vivendo davvero male. Ho provato a parlare anche con Soraia ma la situazione è delicata, spero di vederlo fuori”.