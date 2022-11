Luca Salatino è uno dei grandi protagonisti del GF Vip 7, reduce dell’esperienza a Uomini e Donne è entrato nella Casa in sordina ritagliandosi poi uno spazio sempre più grande; nonostante le tante dichiarazioni però Luca non lascerà la casa. Il motivo? Qualcosa di cui è a conoscenza. L’ultimo crollo di Luca non è lontano nel tempo. Nella giornata del 12 novembre, come postato anche dal sito ufficiale del reality show, l’ex tronista di Uomini e Donne è crollato davanti a Daniele Dal Moro e ha spiegato il motivo che lo avrebbe ormai indotto a prendere questa decisione.



Sembrava che tutto fosse rientrato, dopo l’ultima puntata in diretta, invece le sue difficoltà ci sono ancora e non sembrano destinate ad essere superate. Si è sfogato ancora una volta con Daniele Dal Moro. “Sto male, io non sono così e allora dentro di me dico: ‘perché devo stare così?’ Per paura di cosa? Tanto se mi ami, mi ami uguale. Le persone che mi vogliono bene mi vogliono bene uguale. Che devo stare a fare qui?”.

Leggi anche: “Problemi di tossicodipendenza”. Choc al GF Vip 7, Charlie Gnocchi svela su Luca Salatino





GF Vip 7, Luca Salatino triste ma non lascerà la Casa: il motivo



Quindi, sentirebbe moltissimo la mancanza della sua fidanzata Soraia, nonostante lei l’abbia rasserenato. Soraia che, in puntata, aveva detto: “Hai sentito quello che ti ho scritto, sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni. Ti salutano tutti. Non vogliamo più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, lo sai. Siamo invincibili”.



E ancora: “Quando usciremo avremo tutta la vita per stare insieme. Mi manchi da morire e ti amo da morire, ok? Però è importante che non ci fai soffrire”. Luca, sempre più bersaglio delle critiche per i suoi continui pianti, nonostante tutto, non dovrebbe uscire dalla casa. Se lo facesse adesso dovrebbe pagare una penale, per questo potrebbe stringere i denti – ma non chiudere i rubinetti, ormai è chiaro – fino a quando Signorini chiederà ai concorrenti se vogliono proseguire o lasciare il gioco.



Dalle parole di Luca insomma si è intuito che sebbene la possibilità del prolungamento sia in ballo quando i primi concorrenti firmano il contratto non si dà per scontato. Intanto nel GF Vip 7 travolto dall’emergenza pandemia, si parla anche di una data di chiusura: salvo improbabili passi indietro il reality durerà fino a primavera.

“È vietatissimo”. Daniele Dal Moro viola il regolamento GF Vip 7: il video