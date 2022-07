GF Vip 7, giornata di annunci per Alfonso Signorini: dopo Antonino Spinalbese ecco un altro nome bomba. Quella che inizierà a settembre (ma voci raccontano che potrebbero esserci degli slittamenti) potrebbe segnare un record di durata. Tra le ipotesi infatti c’è quella di allungare il reality tra l’autunno e la primavera 2023 per un totale di 8 mesi. Una decisione figlia di un mero calcolo economico. “Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione”, si legge su Tv blog.



E ancora: “Ma anche la vita di tutti gli italiani, alle prese con una delle più gravi crisi economiche che mai ha dovuto affrontare il nostro paese. Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande Fratello Vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share”.





GF Vip 7, colpo di Alfonso Signorini: Umberto Smaila nel cast



In attesa di capire cosa succederà si delinea il cast. Tra i nomi sicuri la cantante Chadia Rodriguez, l’ex volto de Il Collegio, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella della più famosa Elettra), la spadaccina Antonella Fiordelisi ed anche Pamela Prati. Era girata voce anche di un possibile ritorno di Patrizia De Blanck, ma la contessa ha posto delle condizioni: prima fra tutte camera e bagno privati, come fu nel 2021. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



“Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. Pare inoltre che la De Blanck oltre ad Alien nella casa voglia qualcun altro a lei molto caro. Si tratterebbe di Lorenzo Castelluccio, influencer che svolge per la donna il ruolo di social media manager Se Patrizia De Blanck è in bilico certa è invece la presenza del 72enne Umberto Smaila.



A confermare il nome dello storico volto di Colpo Grosso, è stata Deianira Marzano tramite le storie su Instagram, dove lo ha dato per certezza: “Confermato Umberto Smaila #GFVIP7”. Un colpo niente male. Smaila è digiuno dall’esperienza dei reality ma farà parlare di sé.

