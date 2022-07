“Non può cominciare”. GF Vip 7, brutta decisione per Signorini e pubblico. Motivi serissimi

Un clamoroso colpo di scena sta travolgendo il GF Vip 7. La data di inizio del programma sembrava ormai certa e si attendeva solamente l’annuncio ufficiale della trasmissione, che pareva una formalità. Invece l’ultima indiscrezione è un vero e proprio stravolgimento totale, che fa rimanere di sasso anche il pubblico e probabilmente lo stesso Alfonso Signorini. La produzione avrebbe deciso di intraprendere una strada diversa e un cambiamento repentino potrebbe esserci dietro l’angolo.

Anche lo stesso conduttore televisivo aveva fatto sapere che il GF Vip 7 sarebbe partito il 19 settembre. La data di inizio non sembrava assolutamente in discussione, eppure alcune variazioni importanti legate anche all’Italia con cause di forza maggiore, potrebbero provocare una variazione decisamente consistente per non creare troppe problematiche. Nonostante non siamo in presenza di fatti certi, questa voce sta prendendo piede sempre più e si attendono ulteriori informazioni.





GF Vip 7, verso il rinvio della data di inizio del reality

Dunque, il 19 settembre come partenza del GF Vip 7 sarebbe stato messo fortemente in discussioni per ragioni importanti. La data di inizio della trasmissione Mediaset potrebbe essere differente e il pubblico dovrebbe pazientare ancora un po’ prima di vedere all’opera i nuovi concorrenti. Ripetiamo che ufficialità in merito non ce ne sono, ma la pagina Instagram GF Vip News ha pubblicato una notizia, che fa riferimento ad uno slittamento dello start. Vediamo cosa è stato svelato.

GF Vip News ha scritto sui social: “Premetto: ciò che sto per dirvi non è ufficiale ma da confermare. Ormai è di ieri la notizia che vede la partenza del programma il 19 settembre, come per altro confermato dallo stesso Alfonso a una pagina del GF. Però c’è da sottolineare che la data potrebbe subire un ulteriore slittamento, causa elezioni straordinarie del 25 settembre. Iniziare il 19 settembre significa per i concorrenti non poter andare a votare, causa anche le restrizioni che non permetterebbero un’uscita temporanea dalla Casa senza una quarantena preventiva”.

Infine, è stato riportato: “Si sta dunque valutando di far partire il GF Vip il 3 ottobre, così da sorvolare tutto il periodo delle elezioni e le relative proposte televisive su questo evento politico. Ripeto: fino a ieri Alfonso ha risposto che inizierà il 19 settembre, dunque al momento la data fissata è questa. Se ho notizie in merito vi aggiornerò”, ha concluso la pagina Instagram GF Vip News.

