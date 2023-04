“Ci hai lasciato soli”. Uomini e Donne, lutto per Gemma Galgani: il dolore della dama sui social

Uomini e Donne, lutto per Gemma Galgani: a dare la notizia è stata la dama sulla sua pagina social. Lo ha fatto dopo che, nelle ore precedenti, era andata in onda il suo scontro con Elio: l’ultimo cavaliere arrivato per lei in studio con il quale le cose non sembrano andare benissimo. Un accesso botta e risposta ha infatti scatenato i commenti del pubblico con la solita spaccatura tra chi è sostiene a spada tratta la dama e chi, invece, la invita a farsi definitivamente da parte dopo oltre 10 anni passati in trasmissione.



Scrive un fan della Galgani come: “Dalla parte di Gemma, tutti uguali sti uomini, vengono per lei, sanno BENISSIMO per chi scendono, sanno l’età e la possono vedere da casa, quindi non esiste il fatto che lei abbia più anni di lui e quindi a lui non vada bene. Un gran furbo, come tutti gli altri che hanno deciso di uscire con lei, raccontando un interesse non realmente esiste però la illudono e basta”.

Gemma Galgani, morto il cane della dama di Uomini e Donne



La risposta arriva sempre via social: “L’incoerenza fatta persona, ovvero Gemma. Con l’uomo, della sua età o più grande, sceso per lei si scandalizzava per ogni cosa…con l’uomo, guarda caso più giovane e a cui lascia lei il numero, ci prova lei a trovare un contatto fisico in tutti i modi e non si allontana. Anzi fa gattini e dispensa baci a stampo sperando e provando a far sì che siano più intimi”.



“E naturalmente al rifiuto, interpreta i fatti a suo modo per screditare il lui della situazione”. Gemma Galgani nelle scorse ore ha raccontato di avere perso una figura importante: il cane della sorella, Ninetta, alla quale era molto legata. Scrive Gemma. “Oggi Silvana mia, ti sentirai con metà del tuo cuore, perché l’altra metà è andato via con la tua adorata Ninetta!”.



“Ninetta, oggi ci hai lasciati, una cagnolina adottata da mia sorella Silvana, che ha saputo darti tanto amore senza doverglielo insegnare. Ninetta salutami Piripicchio”. Inevitabili i commenti: “Principessa mia adorata, mi dispiace tantissimo per Ninetta. Ti abbraccio forte e sono vicina a te e alla nostra cara Silvana che immagino quanto sia affranta. Sicuramente Ninetta adesso sarà sul ponte dell’arcobaleno e correrà con il tuo Piripicchio. Coraggio tesoro!”.