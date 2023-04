Uomini e Donne, Gemma Galgani sembra presa da un nuovo cavaliere ma non sarebbe finita benissimo; una notizia che ha immediatamente scatenato la reazione di Tina Cipollari con la quale non corre certo buon sangue. L’avvicinamento di Gemma al cavaliere arriva in una giornata molto particolare per il dating con Armando Incarnato che minaccia di lasciare lo studio e Gianni Sperti che lo accusa. Nella puntata di oggi perfino Maria De Filippi ha faticato a tenere a bada gli animi. Per capire la situazione, e il livello di tensione, basta dare uno sguardo alle frasi che Gianni Sperti ha pronunciato davanti a tutto lo studio.



““Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanze. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto. Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani incantata da Claudio ma finisce male



E ancora: “Di tutti i messaggi che ti arrivano sulle persone che non arrivano a noi, ma arrivano a te perché pensano che tu faccia parte della redazione o sei tu che fai in modo che ti arrivino per minacciare le persone? Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia”. La riposta di Armando non si era fatta attendere.



““Mi stai scocciando. Ora stai zitto e mi fai parlare. Le persone che stanno in questo studio vengono da più città italiane. La gente mi manda dei messaggi e l’ho sempre detto che non sono la redazione, c’è un numero verde per le segnalazioni. Stai esagerando. Ma va bene così”. Intanto Gemma Galgani sembra essere rimasta delusa dal cavaliere Claudio che le ha regalato una rosa bianca in segno di amicizia: Gemma si aspettava ben altro.



Altre novità su Gemma riguardando alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv che racconda come la damma abbia detto: “Tina, smetti di insultarmi: se parlo io, sei rovinata” in uno sfogo segreto della dama dietro le quinte di Uomini e donne. Insomma, sembrerebbe proprio che la dama torinese non abbia più alcuna intenzione di farla passare liscia alla sua nemica e sarebbe pronta a metterla nei guai.