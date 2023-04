Si preannunciano ancora settimane infuocate a Uomini e Donne, prima della sospensione per l’estate. E le protagoniste saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani, stando alle ultime dichiarazioni giunte dall’esterno del programma. Infatti, è arrivata una sorta di soffiata che ha fatto sapere al pubblico cosa dovrebbe succedere tra non molto. La rivalità tra le due donne è arcinota, ma adesso potrebbe accadere qualcosa di mai visto prima, che potrebbe incendiare definitivamente gli animi in studio.

A proposito di Uomini e Donne, non vedremo più all’opera Tina Cipollari, Gemma Galgani e tutti gli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi a partire da giugno. Da questo mese fino a settembre è previsto lo stop temporaneo della trasmissione, quindi tra non molto dovrebbero esserci le scelte di Nicole e Luca Daffrè. Ma tornando all’opinionista e alla dama, la tensione sta aumentando di giorno in giorno e assisteremo molto probabilmente ad un evento storico.

Uomini e Donne, cosa succede tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

A sganciare la bomba colossale su Uomini e Donne e su Tina Cipollari e Gemma Galgani è stato il settimanale Nuovo Tv, abile ad intervistare una persona vicinissima al dating show. Per l’esattezza si tratta di un’ex dama che ha preferito non svelare il suo nome e cognome. Ha voluto che si mantenesse il riserbo sul suo identikit, ma in cambio ha fornito informazioni preziose su ciò che starebbe studiando l’ex fidanzata di Giorgio Manetti. A breve potremmo essere testimoni di una lite decisamente furiosa.

Dopo l’ultima clamorosa lite in studio con termini pesantissimi usati da Tina nei suoi riguardi, Gemma Galgani sarebbe pronta a sferrarle un attacco senza precedenti. L’ex dama di UeD ha infatti raccontato a Nuovo Tv: “Gemma Galgani è stanca dei suoi insulti e prima o poi replicherà a tono. Potrebbe umiliarla“. Non sappiamo quando, ma ormai questo confronto durissimo sarebbe in dirittura d’arrivo. E chissà come se la caverà Maria, che si troverà sicuramente tra due fuochi incandescenti.

Ad inizio aprile Tina si era infuriata anche col pubblico presente in studio a Uomini e Donne, reo di aver regalato applausi alla sua nemica Gemma. E aveva invitato gli spettatori a prendere una posizione netta: con lei o contro di lei.