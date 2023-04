“Stop al programma”. UeD, Maria già informata: cosa ha deciso di fare Mediaset

Notizia importante su Uomini e Donne e Maria De Filippi. E non è una di quelle che farà gioire i telespettatori, i quali invece rimarranno decisamente molto male. Ma Mediaset non può accontentare tutti per sempre e ha dovuto prendere questa decisione, che era ormai nell’aria da tempo. Manca solamente la comunicazione ufficiale dell’emittente televisiva, ma Queen Mary è stata sicuramente già informata di tutto e dovrà regolarsi di conseguenza per rispettare tutti i tempi previsti.

Il pubblico di Uomini e Donne è stato protagonista di scelte molto interessanti in queste ultime settimane, infatti Maria De Filippi ha assistito insieme a tutti gli altri al fidanzamento di Federico Nicotera con Carola Carpanelli e di Lavinia Mauro con Alessio Corvino. E c’è grande curiosità adesso su ciò che faranno i tronisti Nicole e Luca. Da tenere sempre d’occhio anche la questione legata al Trono Over, ma adesso tutte le attenzioni sono concentrate sulla decisione del Biscione.

Uomini e Donne di Maria De Filippi, la decisione di Mediaset

Questo è già periodo di scelte future per Mediaset, che ricadono inevitabilmente anche su Uomini e Donne e la conduttrice Maria De Filippi. I suoi telespettatori vorrebbero vederla 365 giorni l’anno, ma non è possibile e quindi l’emittente di Pier Silvio Berlusconi deve assumere delle decisioni che non sempre sono popolari. E tra poco più di un mese succederà qualcosa che rattristerà milioni di persone. La presentatrice è già consapevole di questo e si sta certamente preparando per questo momento.

A maggio Uomini e Donne chiuderà i battenti, salvo improbabili colpi di scena. Proprio a ridosso della fine del prossimo mese dovrebbero essere trasmessi gli ultimi appuntamenti del dating show di Canale 5, che non andrà in onda da giugno per la pausa estiva. Entro quel periodo ci saranno le scelte dei due tronisti, poi ci sarà la sospensione temporanea del programma fino a settembre, quando ricominceranno nuovamente le avventure televisive di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri.

Intanto, stando alle prime anticipazioni delle prossime puntate di UeD, chi segue da sempre il programma sa bene che Armando Incarnato ha sempre accusato chi avesse un manager ma ora è venuto fuori che anche lui ne ha uno. A smascherarlo ci ha pensato Aurora Tropea, che ha portato delle prove e aggiunto di avere delle certezze su questo.