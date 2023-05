Forum è uno dei programmi più longevi delle reti Mediaset. La trasmissione ha infatti esordito il 29 settembre 1985 ed è ancora in onda con due appuntamenti: uno su Canale 5 e un altro su Rete 4. Nel programma viene mostrato un processo giudiziario con attori che ricostruiscono casi giudiziari. Come spiegato qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni dalla conduttrice Barbara Palombelli, una piccola parte delle ricostruzioni trae origine da vere sentenze emesse dallo Stato italiano, altre invece derivano dalla richiesta dei telespettatori.

“Solo un 10 per cento dei casi ha origine da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle”, ha spiegato qualche tempo la conduttrice di Forum. “Tutte le altre cause hanno origine da mail vere: ne riceviamo da 100 a 200 al giorno”. Ma spesso in studio decidono di venire solo quelli che scrivono, non le persone con cui hanno “litigato”.

Forum, i due attori sono Ilaria di Temptation Island e Giacomo di Uomini e Donne

A questo punto in trasmissione ci sono dei figuranti che vengono selezionati con un casting i quali poi devono attenersi a un copione che ripercorre le vicende del caso in questione. “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili”, ha detto Barbara Palombelli nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nella puntata andata in onda il 23 maggio, i telespettatori hanno notato che i protagonisti del racconto non sono del tutto sconosciuti al mondo della televisione. Ilaria e Giacomo, questi i nomi dei due protagonisti del caso trattato a Forum, non sono altro che Ilaria Teolis e Giacomo Caldarigi. La prima ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island insieme all’allora fidanzato Massimo Colantoni.

I due avevano avuto non pochi problemi all’interno del reality delle tentazioni e infatti la loro storia è poi naufragata. Giacomo Caldarigi, invece, è noto al pubblico di Uomini e Donne per aver partecipato come corteggiatore di Nilufar Addati. Era il 2018 e il giovane Giacomo era approdato nella schiera dei corteggiatori della tronista che poi è uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi insieme a Giordano Mazzocchi.