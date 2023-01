Barbara Palombelli, pioggia di critiche sulla testa della conduttrice italiana. Come si ben comprende, il giudizio del pubblico assume un notevole peso per l’andamento di una trasmissione tv e per Forum non sembra essere un buon periodo. La signora Claudia ha riferito il suo malcontento sulla rubrica diretta da Alessandro Cecchi Paone.

Critiche per Forum di Barbara Palombelli. Sul programma si è parlato sulle colonne del settimanale NuovoTV dove la signora Claudia di Tivoli ha sottolineato il suo punto di vista nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone. Questo il duro sfogo della donna: “Ho deciso di non seguire più il programma”.

La signora Claudia, riferendosi a Forum, ha aggiunto anche le motivazioni che avrebbero spinto alla sua scelta: “Perché ormai è diventato platealmente finto. Si è sempre saputo che i casi giudiziari vengono rappresentati da attori pagati, ma con tutti i professionisti che ci sono in circolazione, non possono assoldare gente più capace?”. (“È il momento”. Forum, Barbara Palombelli quasi in lacrime a fine puntata. Pubblico commosso).

E in conclusione: “Persone più capaci non sarebbero in grado di rendere verosimili le cause che vengono discusse?”. Alla luce del commento della signora Claudia di Tivoli, Alessandro Cecchi Paone ha dunque prontamente risposto: “Credo che la scelta di interpreti non troppo professionali sia fatta proprio per mantenere un po’ di realismo. Le storie esposte devono pur sempre assomigliare a ciò che succede davvero e lo stesso vale per i protagonisti”. Un aspetto su cui il giornalista ha ulteriormente aggiunto qualche dettaglio, rivelando che “I protagonisti in fondo sono persone comuni”. Una polemica che in verità sopraggiunge dopo anni di messa in onda del programma che ha sempre ricevuto e raccolto molti consensi, lasciandosi fruire sia su Canale5 che nel primo pomeriggio su Rete4.

Un successo dunque che starebbe avvicinando la conduttrice Barbara Palombelli a un traguardo significativo, ovvero quasi 10 anni alla guida del timone del format che la vedrebbe nel ruolo di conduttrice a partire dal 2013, anno in cui Rita Dalla Chiesa le avrebbe passato il testimone. E questo senza contare la concorrenza con un altri colossi televisivi con cui Forum ha dovuto fare i conti, ovvero Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, I Fatti Vostri, Oggi è un altro giorno e Ore 14, uscendone sempre con un record di ascolti per nulla male.