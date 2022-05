Barbara Palombelli sfiora le lacrime a Forum nella puntata conclusiva, andata in onda il 27 maggio. Dopo che il giudice ha letto l’ultimo verdetto di questa edizione della trasmissione Mediaset, la padrona di casa ha voluto salutare tutti e ha avuto molte difficoltà a trattenere il pianto. Ovviamente anche da casa i telespettatori sono stati colpiti dalle frasi e la commozione avrà travolto davvero tutti coloro, che in quel momento si trovavano piazzati davanti al piccolo schermo a casa.

Prima di parlarvi di ciò che è successo a Forum, il 18 maggio scorso Barbara Palombelli è stata assente a Stasera Italia. E lo è stata per quattro puntate. La conduttrice che l’ha sostituita Stefania Cavallaro ha parlato di non meglio precisati “motivi personali”. Barbara è stata nuovamente al timone del programma a partire da lunedì prossimo 23 maggio. Ora invece questo momento strappalacrime, che ha fatto commuovere i telespettatori e tutti gli altri che lavorano insieme a lei.





Barbara Palombelli sfiora le lacrime a Forum

L’estate si avvicina e quindi molti programmi stanno andando in ferie. Cosa che è successa a Forum nelle scorse ore, con Barbara Palombelli che al termine dell’appuntamento ha detto: “Questa è l’ultima puntata dell’edizione numero 9 per quanto mi riguarda, dell’edizione 37 per quanto riguarda questo programma. Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è una sorpresa”. Come ricostruito dal sito DavideMaggio, è stato fatto vedere un video sui diritti dei cittadini, compresi quelli del popolo ucraino.

Poi Barbara Palombelli ha aggiunto: “Questo è un messaggio bellissimo che mandiamo a tutto il pubblico. Sempre una grande emozione quando si chiude una stagione. Io non sarei stata qui, in quest’anno che è stato un po’ difficile anche per me personalmente, se non ci fosse stato Opi in studio con me e se non ci fossero stati tutti gli autori. Forum è fatto da una grandissima squadra e potete immaginare, quest’anno, quante volte il batticuore per i tamponi, la paura. Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid”.

Barbara Palombelli ci congeda commossa dal pubblico di #Forum pic.twitter.com/5C6bjuK0Ry — Roberto Mallò (@robymallo) May 27, 2022

Infine, la conduttrice ha chiosato: “Grazie ai vaccini, voglio dirlo. Grazie ai vaccini e grazie anche a una vita molto attenta e grazie alla mascherina, insomma, questa stagione è stata portata a termine. Grazie soprattutto al pubblico che ci ha dato una straordinaria soddisfazione. Abbiamo chiuso dicendo che Forum è per la pace. Lo voglio ripetere: siamo per la pace e siamo naturalmente per la giustizia ovunque, anche nei paesi in guerra”.

“Qualcosa si sa”. Barbara Palombelli assente da Stasera Italia. E compare una nuova conduttrice